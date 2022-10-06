Uygun tedaviyle hamilelik mümkün

Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, polikistik over sendromu olan kadınların en çok sorduğu sorulardan birinin hamile kalıp kalmayacakları olduğunu belirterek konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

ADET DÜZENSİZLİĞİ

Polikistik over sendromunun yumurtalık içinde çok sayıda iyi huylu kistin olması ve bunun yarattığı hormonal bozukluk, kilo artışı, kıllanma ile karakterize bir sendrom olduğunu belirten Op. Dr. Gürbüz, "Düzensiz adet kanaması adet dönemlerinde gecikme sıklıkla karşılaşılır. Adetlerin aralarının açılması 45-60 günde bir ya da daha uzun sürede adet görüldüğünde yumurtlama olmaz ya da nadir olur. Bu yüzden hamile kalma olasılığı düşüktür. Çocuk sahibi olamayan hastaların yüzde 25'i polikistik over sendromlu hastalardır" dedi.

Tedavide ilk aşamada insülin direnci ve buna bağlı kilo artışı olduğunu belirten Op. Dr. Gürbüz, "Sadece kilo verme bile yumurtlamayı artırır" diye konuştu.

TÜP BEBEKTE YÜKSEK BASARI

"POLİKİSTİK over tedavisinde esas tedavi protokolü yumurtlamayı artırma şeklinde verilen hap ve iğnelerle olan tedavidir" diyen Op. Dr Gürbüz, "Yumurta takibi yapılır ve çatlama iğnesi verilir. Uygun günde cinsel ilişki önerilir. Polikistik Overde OHSS adlı sendrom daha sık oluşabilir. Ya da çoğul gebelik riski artabilir. Bu şekilde tedavi başarılı olmaz ise ya da çoğul gebelik riskini hasta kabul etmez ise tüp bebek tedavisi başlanmalıdır. Tüp bebek hastalarının yaklaşık yüzde 15'ini Polikistik Overli hastalar oluşturur. Bu hastalarda başarı şansı yüksektir" diye konuştu.