Bu bitki bütün vitaminleri içeriyor... Bir daha vitamin eksikliği çekmeyeceksiniz!

ŞEVKETİ BOSTAN OTU FAYDALARI NELERDİR?
Şevketi bostan otu anti mikrop özelliğe sahiptir. Vücudun içerisine yerleşmiş dirençli mikropların söküp atılması için bağışıklık sistemini uyarır.
Saç kırılmaları ve dökülmeleri sıkça yaşanabilen sağlık problemidir. Şevketi bostan otu içildiğinde veya saça uygulandığında, sorunu giderme özelliğine sahiptir.
Kalsiyum, demir ve bazı vitaminler açısından zengindir. Günlük ihtiyaçlarını bir kısmını karşılamaktadır.
Bulaşma riski olabilen cilt hastalıklarının iyileşmesi için şevketi bostan otu tercih edilebilir.
Kas gevşetme özelliği olan şevketi bostan otu, kronik yorgunluğu giderici özelliğe sahiptir.
Şevketi bostan otu hazımsızlık karşıtıdır. Sindirim sorunlarında kullanı9mı tavsiye edilir.
ŞEVKETİ BOSTAN OTU NEYE YARAR VE İYİ GELİR?
Şevketi bostan otu saç ve cilt sorunlarında önemli yararlar sağlamaktadır. Cildin parlak görünmesi ve saçların daha güçlü olmasını sağlar. Enfeksiyona karşı iyi geldiği söylenebilir.