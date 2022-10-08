Bu bitki bütün vitaminleri içeriyor... Bir daha vitamin eksikliği çekmeyeceksiniz!

ŞEVKETİ BOSTAN OTU YETİŞTİRİCİLİĞİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Şevketi bostan otu, doğa içerisinde kendiliğinden yetişebilen bitkisidir. Hemen her bölgede ve alanda yetişebilir. Yetiştiriciliğini yapmak diğer bitkilere göre kolaydır.

ŞEVKETİ BOSTAN OTU NASIL KULLANILIR?

Şevketi bostan otunun faydalarını sağlayabilmek için doğru kullanımı bilmek gerekir. Bu ot türü yemeklerde kullanılabilir. Çay haline getirilip içilebilir.

ŞEVKETİ BOSTAN OTUNUN KULLANIMI

Şevketi bostan otunu kaynatıp çay haline getirmek için ilk olarak 2 fincan sun kaynatılmalıdır. Ardından içerisinde 2 gram kadar şevketi bostan otu ilave edilmelidir. 5 dakikalık demlenme süresini bekledikten sonra kolayca tüketilebilir.