Sağlıklı yaş almak elimizde

Yediklerimize, içtiklerimize ve alışkanlıklarımıza dikkat etmek bize sağlıklı bir kapının anahtarını açıyor. Peki bunun için hangi besinleri tüketmemiz gerekiyor?

Yumurta: Yumurta, anne sütünden sonra en kaliteli protein içeriğine sahip. Sağlıklı yaş alırken, gözler için yumurta sarısının içerisindeki bileşenler yaşlanmaya bağlı görülen ve körlüğün ana sebebi olan makula dejenerasyonunu önlemede etkili.

TÜMÖRLERİ ÖNLÜYOR

Balık: Balıkta çokca bulunan Omega-3 yağ asitlerinden biri olan DHA, insan beynindeki hücrelerin yenilenmesine destek oluyor. Beyin zarında bulunan omega-3; yetersiz omega-3 alımında azalıyor ve ilerleyen yaşlarda Alzheimer veya demans hastalığına yatkınlık riskini doğurabiliyor. Omega 3, kalp sağlığını ve damarlarını korumaya yardımcı bir yağ asidi.

Yeşil/beyaz çay: İçeriğinde bulunan kateşinler sayesinde antioksidan etkiye sahip yeşil ve beyaz çay; siyah çaya göre daha avantajlı, çünkü daha yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Yeşil çayda bulunan epigallo kateşin gallat, hücrede meydana gelen hasarın önlenmesi bakımından koruyucu etkiye sahip. Kaynayan değil, kaynamaya yakın su içerisinde ortalama dört dakika kadar demlenmeleri tüketim için uygun.

HASARI DA AZALTIYOR

Üzüm: Üzümde bulunan resveratrol, antioksidan özelliğiyle serbest radikallerin oluşturduğu hasarları azaltarak yaşa bağlı görme bozukluğuna karşı koruyucu özelliği ile göz sağlığına destek olur. Ayrıca birçok çalışmada insülin direncine karşı koruyucu, kan basıncını düşürücü, tümör büyümesi ve çoğalmasını inhibe edici, karaciğer sağlığını koruyucu olduğu gösterilmiştir. Hücrelerinin serbest radikallerden hasar görmesini engelleyerek, organlarının ve cildinin daha geç yaşlanmasına yardımcı bir antioksidan, resveratrol.

CİLDİ KORUYOR

KOENZIM Q10, A vitamini, C vitamini, çinko ile dolu olan brokoli, içerdiği sülforafan adında güçlü bir molekül ile cilt kanserine karşı koruyuculuk sağlıyor. Çalışmalarda UVA ışınları kaynaklı lekeler, kırışıklılar ve elastikiyet kaybına karşı koruyucu özelliği bildiriliyor.

KOLESTEROLÜ DENGELEMEK İÇİN ZEYTİNYAĞI

YEMEKLERIN vazgeçilmezi zeytinyağı antioksidan özelliğe sahiptir. Kolestrol düzeini dengede tutan zeytinyağı, hipertansiyona faydalıdır ve ağrı kesici özelliği vardır. Bağışıklık sistemini güçlendiren zeytinyağı, sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca haricen kullanıldığında cilt için çok faydalı bir kozmetik üründür. Yaşlanmanın doku ve organlar üzerindeki ve beyindeki etkilerini geciktirir. A,D,E,K vitaminlerini ve Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve çinko içerir. Kan şekerini dengeler.

KESTANE KARACİĞERİ TEMİZLİYOR

KESTANE mevsimi yakında açılıyor. Kestane, içerdiği antioksidanlar ile vücudun arındırılmasına yardım ederek karaciğere iyi gelir. Zengin bir lif kaynağı olduğundan tokluk hissi ve organizmanın su dengesini sağlamada etkin rol oynayan kestane, kasları kuvvetlendiren ve enerji veren içeriğiyle yorgunluk ve halsizliği engeller. Kestane ayrıca yüksek ateşi düşürmeye yardımcıdır. Sakinleştirici özelliği ile stres ve depresyon gibi sorunların önüne geçer