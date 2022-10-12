Bu gıdalarla ağrılara son

Bazı gıdaların ağrı kesici etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Çeşitli yollarla ağrı kesici etki gösteren gıdaları sizin için sıraladık... Uzmanlar, yeterli ve doğru beslenmeyenlerin günlük hayatta kas ağrısı yaşayabileceğini söylüyor. Örneğin zencefil ve zerdeçal, anti inflamatuvar özelliği ile oldukça etkili.

■ Zencefil: Geleneksel tıbbın vazgeçilmezi zencefil kök bitkisinin en iyi bilinen etkisinden biri bulantıyı önlemesi ve mide yatıştırıcı özelliğidir. Bu bitki aynı zamanda egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarıyla da savaşır. Baş ağrısı savaşçılarının en güçlülerindendir. Çünkü anti enflamatuar özelliğe sahiptir. Baş ağrısı çektiğinizde veya kronik baş ağrınız varsa bir bardak zencefilli bitki çayı içmek şikayetlerinizi yatıştırır.

MAGNEZYUM İÇERİYOR

■ Zerdeçal: Vücutta birçok etkiye sahip olan zerdeçal da romatoit artriti olan kişiler için çok etkili. Zerdeçalı karabiberle birlikte tüketmek emilimini arttırmaktadır. ■ Kabak çekirdeği: Migren ağrılarına iyi gelen bir mineral olan magnezyumu bol ihtiva eden kabak çekirdeği, aynı zamanda osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye de oldukça yardımcıdır. Daha fazla magnezyum kaynağı için beslenmenize badem ve kaju fıstığı, ıspanak ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve mercimeği de ekleyebilirsiniz.

KASLARI RAHATLATIYOR

■ Yaban mersini: İltihaplanmayla mücadele edip, ağrıları azaltacak fito besleyicilerle dolu olan yaban mersini meyvesi, sezonu değilse dondurulmuş olarak da tüketilebilir. ■ Vişne: Yapılan araştırmalara göre 20 adet vişne yemenin ağrı üzerindeki etkisi bir tane ağrı kesici ilaç almakla aynıdır. Eğer bu sizin için yeterli değilse, vişnenin 45 tanesi iltihabın kaynağı olan C reaktif proteini azaltmakta birçok ilaçtan daha etkilidir. Araştırmacılar, maraton koşucularında yarıştan bir hafta önce önce vişne suyu içenlerde içmeyenlere göre daha az kas ağrısı oluştuğunu gözlemlemiştir. Bunun nedeni meyvenin içinde bulunan antioksidan ve antienflamatuar bileşiklerden kaynaklanır.

MİDE RAHATSIZLIKLARINA NANE ÇAYI

ADA çayının, kaşındıran boğaz ağrılarının ve sinirsel baş ağrılarının sonlanmasında etkili olduğu kanıtlanmış. Ayrıca ada çayı karaciğeri temizler, bronşit ve astım belirtilerini hafifletir, hafızayı güçlendirir ve beyin fonksiyonlarını geliştirir. Diğer olumlu etkileri arasında, stresi ve aşırı terlemeyi azaltması, saçların beyazlamasını yavaşlatması ve diş eti iltihaplanmasını sonlandırması da bulunmaktadır. Nane yağı, irritabl bağırsak sendromundaki ağrılı kramplar, gaz ve şişkinliği yatıştırır. Nane çayı ise mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

ACI BİBER BEYNE SİNYAL GÖNDERİYOR

BAZI araştırmalar, acı biber tüketmenin enflamasyonu azalttığını göstermektedir. Bu yanma etkisi aynı zamanda beyindeki ağrı sinyallerini bloklayan endorfin hormonu salınımını da serbest bırakır.