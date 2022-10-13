Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'nde Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü kutlandı. Düzenlenen etkinliğe Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tülay Akman, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tarık Yonguç Beyin ve Sinir cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emrah Akçay, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuz Oben Bıyıklı, hastane hekimleri ve çalışanları, Engage Teens, Kanserle Dans Derneği, Afroturk Derneği ve davetliler katıldı. Başhekim Gökhan Akbulut, "Kanser önceden oldukça korkulan bir hastalıkken, artık günümüzde kanser hastaları kanseri yenerek eskisinden daha verimli bir şekilde sosyal hayatlarına devam ediyorlar.



ERKEN TEŞHİSLE YENİYORUZ

Kanser hastaları sosyal hayattan kopmuyorlar. Kanseri yendikten sonra daha güçlü bir şekilde yaşamlarına devam ediyorlar. Bir kez daha şunu söylemek istiyoruz: Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Kontrollerle kanseri erken teşhis edebiliyoruz ve kanseri yenebiliyoruz" dedi.



GÖSTERİLER YAPILDI

Etkınlıkte Afrotürk Ritm grubunun sergilediği ritm gösterisi beğeni ile izlendi. Atölye ART'ık İzmir sanat İnisiyatifi Cemil & Şule tarafından etkinlik kapsamında "Afrika Köle Kıyısından Galen'e" Resim Sergisi açıldı. Sergi, köle tüccarları tarafından yurtlarından koparılıp, esaret altında yaşam mücadelesi vermiş 'AFRO'ların anısına düzenlendi.

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