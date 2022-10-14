Çay tiryakilerini sevindiren haber

EN çok tüketilen içeceklerin başında çay geliyor. Ülkemizde de dünyada da çok sevilen çayın bir faydası daha ortaya çıktı. Siyah çayın insan sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu günde iki veya daha fazla fincan siyah çay içenlerin ani ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila yüzde 12 oranında daha düşük olduğu belirtildi.

Opr. Dr. Ömer Fatih Çelik, İngiltere'de yapılan bir çalışmada siyah çay içenlerde ani ölüm riskini azaldığı yönünde veriler elde edildiğini belirtti. Çelik, "İngiltere'de yaklaşık yarım milyon insan üzerinde yapılmış bir çalışma var. Çıkan sonuçta, siyah çayın ani ölüm riskini azalttığı ile alakalı ciddi bir veri elde ettiler. Yaklaşık yüzde 9-12 arasında siyah çay içiminde ölüm riskinde bir azalma var. Bu risk fincan ya da bardak sayısı arttıkça düşüyor ama bir yerden sonra bir seviyeye geliyor ve o seviyenin üzerine çıkmıyor. Yani yüzde 12-13'nin üzerine çıkartamıyorsunuz. Demlik demlik çay içelim bu işi azaltalım düşüncesi doğru değil. 10-12 bardaktan sonra artık ölüm riskinde bir düşüklük tespit edilmiyor" dedi.

BÖBREK FONKSİYONLARINDA ETKİLİ

SİYAH çayın, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde koruduğunu da kaydeden Çelik, "Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumlu yönde koruduğu tespit edilirken hormonlar üzerinde etkisi görülmemiştir. Sonuç olarak siyah çay sağlıklıdır" dedi.

HASTALIKLARDAN KORUYOR

ÇELİK, "Çay tüketimiyle ilgili varsayılan etki mekanizmasının, içerdiği 'polifenoller ve flavonoidler yani kateşinler sayesinde olmaktadır. Bu bileşikler sayesinde çayın iltihabı azalttığı bilinmektedir. Bu da damar yapılarını iyileştirdiği çalışmalarla gösterilmiştir. Bu bulgular çay tiryakilerine güvence verebiliyor. Çayın obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıkların önlenmesine katkıda bulunduğu, aynı zamanda içindeki bileşenlerin antibakteriyel ve nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğu belirtiliyor" dedi.