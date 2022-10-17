Şifa deposu balkabağını tüketmenin tam zamanı

Ana vatanı Meksika olan balkabağı, yüksek lifli bir meyve. Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde oldukça sevilen, hatta Cadılar Bayramı'nın sembolü haline gelen bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. dünya mutfağında daha çok çorba, salata, tatlı ve hamur işi tariflerde kullanılır. Ülkemizde ise çok farklı ve sıradışı tariflerde balkabağına rastlamak mümkün.

Çekirdekleri kuru yemiş olarak tüketilen bu meyve, bebeklerden yaşlılara her yaştan insana sağlık ve lezzet vaat ediyor.



FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ

● A vitamini bakımından zengindir. Özellikle göz sağlığını korumasıyla bilinir.

● İçeriğinde bulunan C vitamini sayesinde vücudun hastalık direncini arttırır ve mikroplara karşı doğal bir savunucudur.

● Antioksidan özelliği mevcuttur. Bu sayede toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

● Cildin parlak ve canlı görünmesini sağlar.

● Kötü kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.

● Bağırsakların düzenli çalışmasında ve sindirimin kolaylaşmasında etkilidir.

● Manganez, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır ve fosfor içerir.

● Stres ve uykusuzluk gibi sorunların giderilmesini kolaylaştırır.

● Beyaz kan üretimini arttırır ve bağışıklığı güçlendirir.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİ EVDE KENDİNİZ HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Kabak çekirdeğini hazır almak yerine kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Balkabağının çekirdeklerini ayırdıktan sonra suda durulayın ve bir kap içerisine alın. Kuruduktan sonra kabuklarını soyun. Dilerseniz, kavurduktan sonra da tüketebilirsiniz. Kabak çekirdeğini sade bir şekilde tüketebilir ya da salata ve tatlıların içinde kullanabilirsiniz.



FAYDALARI:

● İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde vücutta oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltır.

● Günlük bir avuç kabak çekirdeği, idrar fonksiyonlarını düzene sokar ve erkeklerde prostat kanseri riskini düşürür.

● Kan şekerini düşürdüğü için diyabet hastalarına önerilen besinler arasındadır.

● Diş ve kemiklerin gelişimini destekler.



ZENCEFİLLİ VE ZERDEÇALLI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ MALZEMESİ:

● 3 iri dilim balkabağı

● 1 patates

● 1 havuç

● 1 soğan

● 3 diş sarımsak

● 2 litre su

● 3 yemek kaşığı zeytinyağı

● 1 su bardağı et suyu (isteğe bağlı)

● 1 su bardağı süt (isteğe bağlı)

● 1 tatlı kaşığı zerdeçal

● 1 çay kaşığı toz veya taze rendelenmiş zencefil

● Tuz / karabiber Doğranmış kabakları ve rendelenmiş patatesi bir tencereye alıp üzerine sıcak suyu ekleyip kaynatın. Tavaya sıvı yağı alıp doğranmış soğanı, sarmısağı ve rendelenmiş havucu koyup kavurun. Kavurduğunuz harcı tencereye ekleyip kaynatmaya devam edin. Et suyu ve tuzu ilave edip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Çorbayı blenderdan geçirin.

Ardından sütü ilave edip güzelce karıştırın. Zencefil, zerdeçal, tuz ve karabiber ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Sıcak servis edin.

