Burun tıkanıklığına son

Burun tıkanıklığı hem sağlığınızı hem de yaşam konforunu olumsuz etkileyen bir durumdur. Özellikle uykuda yaşanan burun tıkanıklığı uyku kalitesini düşürür. Günlük enerjinizi düşüren ve sağlığınızı olumsuz etkileyen burun tıkanıklığını pratik bir şekilde açmak mümkün. Tıkanmış, iltihaplı sinüsler geçici semptomlara sebep olabiir. Sinüzit hastalığı ilerleyen aşamalarda ise ağrı, nefes darlığı ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir.

OLDUKÇA ETKİLİ BİR YÖNTEM

Tıkalı sinüslerde çok fazla mukus birikmesi ile birlikte sinüslerde iltihaplı kan damarları hastalarda ağrı ve acı gibi şikayetlerin artmasına neden olabilir. Oldukça etkili olduğu bilinen yöntemler sizi ağrılarınızdan kurtarabilir. Dilinizi üst damağınıza yerleştirin ve ittirin. İki kaşınızın arasına parmağınızı koyup baskı uygulayın. Bu şekil 20 saniye bekleyin. Sinüsleriniz açılacak ve burnunuz akmaya başlayacak.

SU BUHARIYLA RAHATLAYIN

DERİN bir kap içerisine kaynamış su koyarak buharı yüzünüze gelecek şekilde havluyu kapatıp sinüsleriniz rahatlatabilirsiniz. Evde deneyebileceğiniz bu yöntem, tahriş olan sinüslerinizin rahatlamasında ve tıkalı sinüslerin boşalmasında oldukça etkili olacaktır.