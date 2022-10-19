Sağlıklı beslen karaciğerini koru

EN büyük organlardan biri olan karaciğerin, besinlerle birlikte alınan vitamin ve minerallerin emilmesi, vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesi gibi hayati görevleri bulunmaktadır. Karaciğer sağlığında ilk adım, tüketilen gıdaların dikkatle seçildiği bir dengeli beslenme programı olmalıdır. Doğru gıdalar antioksidan etkileri ile karaciğeri temizler ve korur. İşte bu gıdalar:

SARIMSAK: Sarımsak çok keskin kokuludur. Küçücük miktarda sarımsak bile karaciğer enzimlerini uyararak, toksinlerin vücuttan dışarıya atılmasını sağlar. İçeriğindeki "alisin" ve "selenyum" karaciğerin temizlenmesine yardım eder.

VÜCUDUMUZU TEMİZLİYOR

GREYFURT: Greyfurt içeriğindeki yüksek miktarda "C vitamini" ve "antioksidantlar" sayesinde karaciğerin doğal yolla hızlı bir şekilde zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

ELMA: Elmanın içinde yüksek miktarda bulunan "pektin" maddesi, sindirim aşamasında vücudu toksinlerden arındırılarak temizlenmeye ve karaciğerin işini kolaylaştırmaya yarar.

LİMON: Bir bardak su içine sıkılmış limon suyu, karaciğerden toksinlerin atılmasına yardımcı safranın uyarılmasını sağlar.

HAVUÇ: İçeriğinde bulunan "flavonoidler" ve "beta karoten" karaciğerin çalışmasını ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler.

FONKSİYONLARA FAYDALI YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Eğer karaciğerinize ve vücudunuza genel bir detoks yapmak için yardımcı arıyorsanız, yeşil yapraklı sebzeleri yemek yapacağınız en iyi seçimlerden olur. Üzerinde bulunan yüksek miktardaki "klorofiller" kendi üzerindeki toksinleri de emebilir ki ve ağır metal, kimyasallar, pestisitleri nötralize ederek karaciğerin ciddi anlamda rahatlamasına ve dinlenmesine destek olur. Ispanak, roka, karahindiba en iyi seçeneklerdir.

AVAKADO: Avakodo yemek, karaciğerin vücuttan toksinleri temizlenmesi için "glutation" üretimine yardımcı olur. Yapılan çalışmalarda düzenli olarak avakado tüketenlerin daha sağlıklı bir karaciğere sahip olduklarını göstermiştir.

TAM TAHILLAR: Tam tahıllardaki yüksek "B vitaminleri" karaciğer sağlığı ve fonksiyonları için oldukça yararlıdır. Beyaz un yerine mümkün olduğu kadar tam tahıllı besinleri tüketmeye özen gösterin.

ENGİNAR: ENGİNAR yaprakları kandaki kolesterol düzeyini belirleyen ana enzimin üretimini baskılar. Kandaki kolesterol normal düzeylere geldiği zaman kolesterolü süzmekle görevli karaciğerin yükünü hafifletir.

ZERDEÇAL: ZERDEÇAL Hint yemeklerinde sıkça kullanılan, yemeğe sarı rengini veren bir baharattır. Enzimlerin karsinojenleri detoksiye etmesine ve serbest radikallerin karaciğere zarar vermesini engelleyen güçlü bir özelliği vardır.