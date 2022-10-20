Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

Kilo verememek, günümüzde en sık karşılaşılan problemlerden biri. Kişinin genetik yapısı, hareketsiz yaşam sürdürmesi ve kötü beslenme alışkanlıkları bu süreci etkiler. Ardından diyet dönemi başlar. ''Diyet'' kelimesi, düşük kalori alımını akla getirse de aslında burada alınan kalorinin metabolizma hızınıza uygun olması ve gün içerisinde tüketilen besinlerin içerikleri ile hangi sıklıkla tüketildiği önem taşır. Beslenme uzmanı Lujain Alhassan, kilo verme yolculuğunuzu engelleyebilecek bazı yaygın tuzaklar hakkında bilgiler veriyor.