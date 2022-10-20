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Haberler Sağlık Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

'Yediklerime dikkat ediyorum yine de kilo veremiyorum' diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyi deneyin. Kilo verememek, günümüzde en sık karşılaşılan problemlerden biri. Peki, diyet sürecinde kilo vermeye engel olan besinler nelerdir? İşte detaylar...

20.10.2022, 15:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022, 15:49

Kilo verememek, günümüzde en sık karşılaşılan problemlerden biri. Kişinin genetik yapısı, hareketsiz yaşam sürdürmesi ve kötü beslenme alışkanlıkları bu süreci etkiler. Ardından diyet dönemi başlar. ''Diyet'' kelimesi, düşük kalori alımını akla getirse de aslında burada alınan kalorinin metabolizma hızınıza uygun olması ve gün içerisinde tüketilen besinlerin içerikleri ile hangi sıklıkla tüketildiği önem taşır. Beslenme uzmanı Lujain Alhassan, kilo verme yolculuğunuzu engelleyebilecek bazı yaygın tuzaklar hakkında bilgiler veriyor.

Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

YETERİNCE SU İÇMEMEK

Uzman Alhassan şunları söyledi: "Araştırmalar suyun iştah kesici olarak işlev görebileceğini ve aslında vücudun ödem tutmasını da önlemeye yardımcı olduğunu gösteriyor. "Daha fazla su içmek, fazla kilo su ağırlığınızı da azaltmanıza yardımcı olur. Açlığı susuzluk belirtileriyle karıştırmak kolaydır, bu nedenle açlığınızı gidermek için ilk adım su içerek açlığınızı giderip gidermediğine bakmaktır."

Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

YETERSİZ UYKU

Alhassan, mümkünse gece yedi ila sekiz saat uyumayı hedeflemenizi öneriyor. "Uyku sadece genel sağlık, zindelik ve vücut fonksiyonu için gerekli değildir, aynı zamanda kilo verme yolculuğunuz söz konusu olduğunda da büyük bir rol oynar."

Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

PLATO DÖNEMİNE GİRMEK

İnsanların kilo verememesinin çok yaygın bir nedeni de plato dönemine girmiş olmalarıdır" dedi. "Birkaç hafta boyunca harika sonuçlar almış olabilirsiniz ve şimdi kilo vermeniz durabilir. Kilo vermede plato döneminin üstesinden gelmek için kalori alımınızı yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Kilo verdiğinizde, vücudunuz başlangıçta olduğundan daha az kaloriye ihtiyaç duyar."

Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

KALORİYİ YEMEKLERDEN DEĞİL İÇECEKLERDEN ALMAK

Alhassan şunları söyledi: "Gazlı içecekler şekerle doludur ve genelde kısa sürede acıkmanıza neden olur. Bu nedenle ne içtiğinize dikkat edin.

Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

KIZARMIŞ GIDALAR

Et, balık, tavuk, patates gibi kızartılmış gıdalar yanma işlemine maruz kalır ve trans yağları oluşturur. Bu yağlarla hazırlanan besinler kandaki kolesterol seviyesini olumsuz yönde etkiler. En çok cips, fast food ürünler gibi hazır veya paketli gıdalarda karşımıza çıkar.

Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

BEYAZ UN

Beyaz un ve beyaz unla yapılan pasta, kek çörek, beyaz ekmek gibi lif içeriği düşük besinler kan şekeri düzensizliklerine neden olur. Bu da çok çabuk acıkılmasına, açlık ataklarımızın oluşmasına ve gün içerisinde çok daha fazla kalori alımına yol açar.

Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

ŞEKER
Şekerin fazlası vücudumuzda karaciğer tarafından yağ olarak depolanır. İdeal bel ölçüsünün üzerinde olan ve göbek bölgesinde yağlanma olarak bilinen elma vücut tipli kişilerin fazla şeker tükettiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Neden kilo veremiyorum? diyorsanız bu alışkanlıklarınızdan vazgeçin

TUZ
Günlük alınması gerekenden fazla tuz tüketimi, vücutta sodyum dengesini bozarak dokular arasında su tutulmasına ve buna bağlı ödem oluşumuna neden olur. Bozulan sodyum dengesi vücudun kalsiyum işlevlerini engelleyerek yağ yakım sürecinde yavaşlamalara yol açar.

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