Kemik erimesine karşı gardınızı alın

ULUSLARARASI Osteoporoz Vakfının verilerine göre, dünya çapında her 3 kadından, 50 yaş ve üstü her 5 erkekten birinin, kalan yaşamlarında osteoporoza bağlı kemik yoğunluğunun azalması nedeniyle kırık sorunu ile karşılaşacağı belirtiliyor. Dünyada her 3 saniyede bir osteoporoza bağlı kırık gelişiyor. Peki kemiklerde yoğunluk kaybı olarak bilinen osteoporoza karşı neler yapılabilir?

D VİTAMİNİ TAKVİYESİ GEREKİYOR

Düzenli ağırlık taşıma ve kas güçlendirme egzersizleri, dengeli ve yeterli beslenme hastalıktan korunmada çok önemli. Bu nedenle erkeklerin yetişkinlik döneminde günde 1000 mg, kadınların da menopoz öncesi dönemde 1000 mg kalsiyum almaları öneriliyor. Her iki cinsiyette de yaşlılık döneminde osteoporoza karşı günde 1200-1500 mg kalsiyum yararlı oluyor. 1 su bardağı süt içinde yaklaşık 300 mg, 1 dilim kaşar peynirinde 210 mg ve 1 porsiyon somon balığında yaklaşık 200 mg kalsiyum bulunuyor. D vitamini kemiklerin güçlenmesinde oldukça faydalı. D vitamini sindirim sisteminde kalsiyum emilimini artırarak kemik yapımını artırıyor. Osteoporoza karşı kemik kitlesinin korunması için günde 400-800 IU D vitamin alınması gerekiyor. Gün ışığına çıkma ve günde ortalama 15 dakika güneş ışığı alma halinde günlük D vitamini ihtiyacı için yeterli.

TUZU AZALTIN

KEMİK proteinle besleniyor, Kemiğin yüzde 50'si proteindir. Dolayısıyla kemik sağlığının korunması ve osteoporoza karşı direnç için yeterli miktarda protein alınması gerekiyor. Örneğin; 65-75 kilo arasındaki bir kişinin günlük 55-65 gram protein alması kemik sağlığı için yararlı. Orta boy bir yumurtada 6 gram, 100 gram bir tavukta 20 gram ve 100 gram somon balığında 19 gram protein bulunuyor. Fazla tuz tüketimi kemikte zayıflamaya ve osteoporoza yol açıyor. Günlük 1 çay kaşığı tuz tüketmek yeterli.