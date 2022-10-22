Kadın hastalıklarında konforlu yöntem

Özel Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktan herhangi bir kanama şikayetinde, adet düzensizliğinde, ağrı durumlarında, rahim içinde görülebilecek miyom, polip gibi patolojilerde, hem tanı hem de tedavi amacıyla kullanılan histeroskopi hakkında bilgiler verdi.



KAMERA İLE BAKILIYOR

Kadınların yaşadığı jinekolojik sorunlardan bir tanesinin de kadınlarda fazla miktarda kanamanın meydana gelmesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aktan, "Yaşanan kan kaybına bağlı olarak, çeşitli çözümler var. Cerrahi yöntemlerle yapılan tedavilerin yanı sıra karın bölgesinden girilerek laparaskopik olarak yapılan müdahaleleri bulunmaktadır. Son olarak rahim ağzından rahim içine kamera ile girilerek yapılan ve histereskopi olarak adlandırılan yöntem kullanılmaktadır" dedi.



NERELERDE KULLANILIR?

Histereskopinin kullanım alanları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Erdal Aktan, "Herhangi bir kanama şikayetinde, düzensiz adet döngüsünde, sık yaşanan ağrı, myom, polip gibi lezyonlarda, tekrarlayan gebelik kayıplarında, rahimde yapışıklık ve rahimde perde bulunması durumlarında tanı ve tedavi amacıyla kullanılır. Ayrıca histeroskopi ile rahim duvarı (endometrial) patolojilere tanı koymak için örnek alınabilir" dedi.



AVANTAJLARI BULUNUYOR

Histeroskopinin hem hasta hem hekim açısından konforlu bir yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aktan, "Doğal vajinal yoldan yapıldığı için herhangi bir kesi olmadan rahimin içi değerlendirilebiliyor. Ayrıca hastlarımız genelde aynı gün taburcu olabiliyor. İşlem sonrası sosyal yaşantılarına çok kısa sürede dönebilmektedir. Bununla birlikte ek bir kesi olmadan hastalar miyom ve polip gibi lezyonlardan kurtulabiliyor" dedi.

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