Vücudu adeta tedavi ediyor

Bağışıklık sistemi dediğimiz vücut savunma mekanizmasının, enfeksiyona yol açabilecek virüs, bakteri, mantar, parazit gibi yabancı maddelere karşı vücudu koruyor. Sağlıklı bir yaşam için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olunması gerekiyor. Peki yaklaşan kış mevsiminde beslenme listemizde hangi besinler yer almalı?



KELLE PAÇA ÇORBASI

Kış denilince şifa kaynağı kelle paça çorbasını listenin ilk sırasına koymak gerekiyor. Kelle paça, yoğun faydalara sahip olan bir çorba. İçeriğindeki protein oranının yanı sıra besleyici içeriği sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu bir yapı sunuyor. Bu nedenle düzenli olarak tüketilmesi bağışıklık güçlendirici etkiye sahiptir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynayan A vitamini ise en çok balık, karaciğer, süt, yumurta sarısı, ıspanak, havuç gibi besinlerde bulunuyor. Bu aylarda güneşin etkisinin de yetersiz olması nedeniyle D vitamini alımı azdır.



GÜNEŞTEN D VİTAMİNİ

D vitamini, bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde büyük önem taşır. Eksikliğinde hastalıklara karşı direncimiz düşer. Somon, tuna, sardalya gibi yağlı balıklar, yumurta ve karaciğer D vitamini içeren besinlerdir. Fakat hiç biri zengin kaynak değildir. Günlük beslenme ile D vitamini eksikliğini gidermek imkânsızdır. En önemli kaynak güneştir. Ancak güneşten az faydalanılabilen bu soğuk günlerde eksikliğine sık rastlanmaktadır. B vitamini de bağışıklık sistemini güçlendiren diğer vitaminlerdendir. Tahıl ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, yeşil yapraklı sebzelerde, et ve balıkta bulunur.

KIŞ ÇAYI

YEŞİL çay, zencefil, bal, limon ve karabiberle hazırlananacak bitki çayı ile bağışıklığın güçlendirilmesine destek olunabilir. Yarım litre kaynar suyun içerisine 1 yemek kaşığı yeşil çay, 1 fındık kadar zencefil, 2-3 iri tane karabiber ekleyip 4 dakika boyunca demlemeye bırakın. İçerisine 1 tatlı kaşığı bal ve 2-3 damla limon ekleyip tüketebilirsiniz.



HER GÜN 1 PORTAKAL

C vitamininin her gün yeterli miktarda alınması bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. C vitamini denilince akla ilk portakal gelir. Her gün tüketilen bir portakal ile günlük C vitamini ihtiyacı karşılanabiliyor. Ayrıca kivi, mandalina ya da brokoli ile yine günlük ihtiyacın karşılanabiliyor.