Akıllı lens ameliyatı başarılı sonuçlar veriyor

İNSANLARIN çoğunun 40 yaş sonrasında yakını görmede zorluk çektiğini belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hastanın durumuna göre yapılan göz içi mercek ameliyatlarının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı merceklerin hem yakın hem de uzak görüş imkanı sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bu operasyon sayesinde hastaların görme kusurlarının tedavi edildiğini söyledi.

GÖZLÜKSÜZ YAŞAM İMKANI

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Göz bozuklukları genelde 40 yaşından sonra yakın - uzak görme bozuklukları olarak ortaya çıkıyor. Göz içi mercek ameliyatları da genellikle 40 yaşından sonra yapılıyor. Halk arasında akıllı lens olarak bilinen çok odaklı mercekler uzun süredir kullanılıyor. Bu mercekler sayesinde katarakt ameliyatı olanlar gözleri daha önceden bozuk olsa bile gözlüksüz yaşamı sürdürebiliyor. Bu ameliyat başarılı olduğu için katarakt ameliyatı olmasalar bile hastalara akıllı lens konularak yakın ve uzak gözlük takmamaları için mercek değişimi ameliyatı yapılıyor. Katarakt ameliyatına benzer şekilde mercek alınıyor ve yerine çok odaklı lens konuluyor" dedi.

Bunun kalıcı ve başarı oranı yüksek bir operasyon türü olduğunu vurgulayan, Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Böylece hastalar akıllı lens sayesinde uzağı ve yakını herhangi bir gözlük kullanmadan görebiliyor. Göz bozukluğu olmayanlar bile yakın gözlüğü kullanmayı tercih edebiliyorlar. Onlara da yakın mercek uygulayarak gözlüksüz bir görüş imkanı sunabiliyoruz" dedi.

TECRÜBELİ HEKİMLER OLMALI

Gelişen teknolojiyle birlikte göz bozukluklarının ülkemizde başarılı şekilde tedavi edilebildiği bilgisini veren Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, göz içi mercek ameliyatlarının mutlaka bu konuda tecrübeli bir hekim tarafından yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.