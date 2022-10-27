Bölgemizde son zamanlarda yapılan en değerli kampanyaların başında gelen "İzmir Sana Kanım Feda" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına, başta İzmir Valimizin talimatları ve gayretleri ile ardı ardına katılımlar başladı. İzmir Kızılay Şube Başkanlığı ve Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde yapılan çağrılarla bölgemizde kan ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen projenin ilk protokolü İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür tarafından başlatılmıştı.

VELİLERE SMS ATILACAK

"Okulumda 'Kan'panya Var" adlı kan bağışı kampanyasının çalışmaları Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış ve Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş'ın yeni toplantı ve tanıtımları ile hız kazandı.

Geçtiğimiz gün yapılan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve ilçe müdürlerinin de hazır bulunduğu "Okulumda 'Kan'panya Var" kan bağışı tanıtım toplantısında, imkanı olan okullarda velilere SMS atılarak kan bağışı için dönüşler sağlanması hedeflendi.

Kampanyaya katılmak isteyen veliler Kızılay'ın uzman ekipleri tarafından telefon ile aranarak kan bağışına davet edilecek.

HEDEF, 25 BİN ÜNİTE KAN

Bu proje ile toplamda 350 okulda öğretmen ve öğrenci velilerine ulaşılmaya çalışılacak. Kampanya ile 25 bin ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor. Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş'ın bu başarılı çalışmalarını bizler de sıkı takip edeceğiz. Bölgemizin genç, dinamik ve bir o kadar da hevesli müdürünü bu çalışmalarından dolayı kutluyoruz.

BASEK OKULLARDA ÜRETİME BAŞLIYOR

12 yıllık kesintisiz eğitim sisteminden 4+4+4 eğitim sistemine geçildiğinde mesleki ve teknik eğitimin ara eleman ihtiyacını gidermede; bu okullardaki öğrencilerin yaptıkları üretimlerle hem ülke ekonomisine katkı sağlamada hem de işsizlik konusunda ne denli önemli olduğu kanıtlanmış oldu. Bu alanda, bölgemizin ilk özel sağlık hastanesini kuran Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, BASEK'in okullarda üretime başladığını söyledi.

Pandemi döneminde başlayan maske ve dezenfektan üretiminin devam ettiğini, tıbbi biyomedikal cihaz sektöründe üretime başlamak için gerekli çalışmaların sürdüğünü bizlerle paylaşan, Op. Dr.

Gürbüz, organik tarım ve hayvancılık için bir çiftlik kurduklarını müjdelerken, "Hedefimiz 1 yıl sonra öğrencilerimizin burada üretim yapmaları" dedi.

YETENEKLER HEBA OLUYORDU

12 yıllık kesintisiz eğitim sisteminden 4+4+4 eğitim sistemine geçildiğinde mesleki ve teknik eğitimin öneminin arttığını belirten Gürbüz, " 4+4+4 eğitim sisteminden önce öğrenciler lise yıllarını yarış atı gibi üniversite sınavına çalışarak geçiriyorlardı ve üniversiteyi kazanamayanlar işsiz kalıyor, ahlaki çöküntüye uğruyordu. Üniversiteyi kazananlar da üniversiteyi bitirdikten sonra anahtar tutmasını bilmeyen makine mühendisleri, çimento görmeyen inşaat mühendisleri olarak mezun oluyorlardı.

Yani 12 yıllık kesintisiz eğitim sisteminin en büyük dezavantajı üniversiteyi kazansa da kazanmasa da işsiz ordusunun artması ve maalesef ülkemizin yeteneklerinin yok olmasıydı. Çünkü gençler ders çalışmak uğruna yeteneklerinden vazgeçiyordu. Mesela benim oğlum çok iyi basket oynamasına rağmen basketi bıraktı. Başka bir çocuk belki çok iyi koşuyordu, o da bıraktı. Bizim çocuklarımızın en önemli yetenekleri heba edilmiş oluyordu. 4+4+4 eğitim sistemi geldikten sonra bu mesleki ve teknik eğitimin önemi anlaşıldı" diye konuştu.

ARA ELEMAN İHTİYACI BÜYÜK

"Türkiye'nin çok fazla eğitilmiş ara elemana ihtiyacı var" diyen Op. Dr. Özer Gürbüz, "BASEK o dönemde bu ihtiyacı görerek mesleki teknik eğitime yatırım yaptı.

Batı Anadolu Üniversitesi projemiz ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz 2008 yılında mesleki ve teknik liselerimizi eğitim öğretime açtık. Ondan sonra süreç bizim lehimize gelişti. Çünkü Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da ilgisiyle mesleki ve teknik eğitime giderek ilgi arttı. Öğrenciler açısından da daha fazla tercih edilir hale geldi" dedi.

Doktor Özer Gürbüz hocamızı dinlerken ülkenin bu tür yatırım sevdalılarına ne denli ihtiyacı olduğunu görüyoruz.

Siz ve sizin gibi yatırımcılara, yetiştirdiğiniz ve yetiştireceğiniz gençler için minattarız, yolun açık olsun Özer Hoca.