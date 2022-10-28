Doç. Dr. Kara ve ekibi yurtdışından gelen doktorlara eğitim verdi

Bu yıl 5'incisi düzenlenen eğitimde İran, Tunus, Cezayir ve Lübnan'dan gelen 17 genel cerrahi uzmanı doktorlar, Doç. Dr. Cemal Kara, Op. Dr. Aydın Öztürk, Uzm. Dyt. Buse Fırtına ve Dyt. Ezgi Seviç ile bir araya geldiler.



EKONOMİK YÜKÜ ARTIRIYOR

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Aydın Öztürk obezitenin dağılımı ve görülme sıklıkları hakkında bilgiler verdi. Obezitenin devletlere ekonomik olarak çok büyük maliyetlere yol açtığını belirten Op. Dr. Öztürk, " Ülkeler obez hastaların tedavisi için yılda 300 milyon dolar harcıyorlar. Obezite cerrahisi ülkelerin sağlık politikası haline gelse bu kadar büyük yükler oluşturmaz" dedi.





15 YILLIK TECRÜBE

Obezite cerrahisinde 15 yıla varan tecrübesinin olduğunu ifade eden Doç. Dr. Cemal Kara obezite cerrahisinde edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı. Obezite cerrahisi için hastanın hem psikolojik hem sosyal açıdan hazır olması gerketiğini söyleyen Doç. Dr. Cemal Kara, " Obezite cerrahisi tek başına cerrahın yapabileceği



CERRAHİ SONRASI BESLENME

Eğitimin ikinci bölümünde Uzm. Dyt. Buse Fırtına obezite cerrahisinden sonra oluşabilecek beslenme komplikasyonları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Dyt. Ezgi Seviç ise obezite cerrahisi sonrası beslenmenin nasıl olması gerektiğini anlattı.