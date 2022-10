Ege Şehir Hastanesi 6 yaşında

"Hastanemiz 2016 yılından bu yana değerli halkımıza ve hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına, tüm teknolojik gelişmeleri ve yeni nesil tedavi yöntemlerini yakından takip ederek ve uygulayarak hizmetine devam etmektedir" diyen Onur Santürk, " Hastanemiz 107 hasta yatağı ve yeni doğan ve erişkin olmak 3'üncü basamak 36 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplamda 143 yataklı servis, 6 adet tam donanımlı ameliyathane, 2 doğum ünitesi, 37 uzman hekim ve 300 yardımcı sağlık personeli ile SGK, bankalar ve özel sigortalarla anlaşmalı olarak kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. tüm teknolojik gelişmeleri ve yeni nesil tedavi yöntemlerini yakından takip ediyor ve uyguluyoruz. Her ne kadar özel bir hastane olarak hizmet versek de, aynı zamanda bir kamu hizmeti sunduğumuzun da bilincinde olarak, önce sağlık, önce insan politikası ile etik sınırlar çerçevesinde görevimizi yapmaktayız" dedi.



"KALİTEMİZ TESCİLLENDİ"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Sağlıkta Kalite Standartları denetiminde, 98 puanla bölgenin en yüksek puanlı hastaneleri arasında yer aldıklarını belirten Onur Santürk, " Hastane yönetimi olarak, sadece tıp alanındaki yeniliklerle sınırlı kalmadan, her geçen gün kendimizi yenileyerek ve geliştirerek, hastalarımıza kaliteli sağlık hizmetini nasıl sunabilirizin arayışı ve çabası içerisindeyiz" diye konuştu. "Hastanemize başvuran her hastamızı, kendi annemiz, babamız ve ailemiz gibi görüyoruz" diyen Santürk, " Tüm hastalarımızı aynı sıcaklık, ilgi ve bir o kadar profesyonel şekilde karşılayıp, buradan sağlıklı bir şekilde uğurlamak en büyük mutluluğumuz. Ülkemizin geride bıraktığı pandemi sürecinde, sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu, acı tecrübelerle de olsa bir kez daha anladık. Biz pandemi öncesinde de görevimizin başında olduğumuz gibi, pandemi sürecinde de, şu anda da görevimizin başındayız. En büyük hedefimiz İzmir halkına, hatta çevre illere hizmet veren bir sağlık üssü olmak ve tedavi olmak için il dışına çıkışları bitirmek. Tüm halkımıza ve hastalarımıza bize gösterdikleri sevgi ve duydukları güven için sonsuz şükranlarımızı sunarız" ifadelerinde bulundu.

