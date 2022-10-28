Geniz eti ve bademcik sorunları çocuklarda gelişme geriliği yapıyor

KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, kronik bademcik enfeksiyonları, geniz eti büyümesi, kulakta sıvı birikmesi ve bademcik sorunlarının çocuklarda sık görülen çok sık görülen kulak burun boğaz hastalıkları olduğunu belirterek, " bu hastalıklara karşı tedbirli ve bilinçli olmak, çocukların sağlıklı gelişimleri açısından çok önemli" dedi. Op. Dr. Karas özellikle sık görülen bademcik, geniz eti büyümesi ve kulakta sıvı birikmesine karşı anne ve babalara uyarılarda bulundu.



BADEMCİK ENFEKSİYONLARI

Bademciklerin bilindiği üzere boğazın her iki yanında yer alan ve dışarıdan gelen mikroplara karşı savunma sisteminin bir parçası olan organ olduğunu belirten Op. Dr. Cem Karas, " Savunma görevi sırasında, bademcik iltihabı dediğimiz ateş, boğaz ağrısı, kızarıklık, halsizlik gibi şikâyetlere yol açan hastalık meydana gelebilir. Çocuklarda sık rastlanan bademcik iltihaplarında, doktorunuz tarafından verilen ilaçlar hastalığın iyileşmesini sağlar. Bademcik ameliyatları KBB uzmanınızca gerekli görüldüğünde yüz güldürücü girişimlerdir. Thermal Welding, Koblator sistemleri ile bademcik ameliyatları yapılmaktadır. Bu sistemler, ısı ve basınç ile dokuların kanamasız ayrılmasına dayanır. Teknik sayesinde kanama olasılığı minimuma indirilir. Ameliyat sonrasında ağrı çoğu zaman hiç olmaz ya da oldukça hafif hissedilir. " dedi. Geniz eti ameliyatının ne zaman yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler veren Op. Dr. Karas, "Nefes alma güçlüğü, uyku apnesi, sık tekrarlayan geniz eti iltihabı, konuşma bozukluğu gibi durumlardan bir veya birkaçı varsa doktorunuz geniz eti ameliyatı önerebilir. Ne kadar basit görünüyor olursa olsun, her ameliyat çocuk ve ebeveynler için genellikle korkutucudur. Onu nelerin beklediğini anlatarak, çocuğunuzun kendini ameliyata hazırlamasına yardımcı olabilirsiniz" dedi.



GENİZ ETİ HASTALIKLARI

Bademcik ameliyatı soğuk bıçak, elektrokoter ve lazer gibi yöntemlerle yapılabiliyor. Genellikle son teknoloji olan "termal welding" yöntemi tercih ediliyor. Bu işlemin avantajları ise şöyle sıralanıyor: Termal welding sistemi, dokuyu çıkartırken aynı zamanda bademcikleri çevreleyen damarları ısı yardımıyla mühürleyerek ameliyat sırasındaki ve sonrasındaki kanamaları azaltıyor. Bu sayede ameliyat süresini uzatan kanamalar görülmediği için normalde 30-40 dakika sürebilen işlem süresi kısalıyor, dolayısıyla çocuk daha az narkoz alıyor ve ameliyat sonrasında ağrı daha az oluyor. Genel anestezi altında yapılan bademcik ameliyatında bazı durumlar dışında hastanede yatış gerekmiyor. Birkaç saatlik gözlem sonrasında hastaneden taburcu olunabiliyor Geniz etinin, burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir doku olduğunu belirten Op. Dr. Cem Karas, " Geniz etinin görevi, burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalamak ve vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı maddeler olan antikorları üretmektir. Eğer çocuğunuzda sürekli ya da sık tekrarlayan geniz eti büyümesi veya iltihabı varsa, doktorunuz geniz etinin ameliyatla alınmasını önerebilir. Çocuklar geniz eti alındıktan sonra daha sık hastalanmazlar; çünkü vücutta geniz eti gibi görev yapan başka dokular da aynı fonksiyonları yeterince yapabilirler. Geniz etinin büyümesi halinde çeşitli belirtiler görülebilir.



HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Burundan nefes almakta güçlük, çekme, sürekli ağızdan nefes alma, burun tıkalı gibi genizden konuşma, nefes alırkan hırıltılı ses çıkarma, uyku sırasında horlama, uykuda birkaç saniye süreyle nefesini tutma (uyku apnesi), iştahsızlık ve gelişme geriliği geniz eti işitme kaybına neden olabiliyor.

HANGİ DURUMLARDA BADEMCİK ALINMALI?

● Her yıl sık sık tekrarlayan (yılda 5 defadan fazla), sürekli ilaç kullanımına gerek duyulan kronik enfeksiyonlar

● Aşırı iri bademciklerden kaynaklanan nefes alma güçlüğü

● Horlama

● Ağzı açık uyuma

● Büyüme-gelişme geriliği

● Bademcik tedavisinde İleri Teknoloji: Termal Welding

GENİZ ETİNİN SEBEP OLABİLECEĞİ HASTALIKLAR

Sinsi seyreden işitme kaybı, horlama ve gece uykuda solunum durması, idrar kaçırma, uyku sırasında salınan büyüme hormonunun etkilenmesine bağlı olarak gelişen büyüme sorunları, şüz görünümünde şekil bozuklukları, iştahsızlık, iyi nefes alamayan ve kaliteli uyku uyuyamayan çocuklarda sık görülen hiperaktivite ve davranış bozuklukları, okul başarısızlığı, kronik sinüzit ve geceleri durmayan öksürükler, ağız solunum nedeniyle vücutta hissedilemeyen sıvı kayıpları ve ağız kokusu, ağız solunumuna bağlı diş çürükleri, burun içi fizyolojisinin bozulmasına bağlı gelişen burun kanamaları.