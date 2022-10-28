HPV enfeksiyonunun tanı ve tedavisinde kolposkopinin önemi

Kadın hastalıklarına yönelik sağlık sorunlarında ileri tarama ve tanı testleriyle beraber tedavi yöntemleri de gelişmektedir. Kadın hastalıklarında görüntüleme yöntemleri kadın üreme sisteminin karmaşık yapısı, katmanlı ve hassas bir yapıya sahip olmasından dolayı büyük önem taşır. Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz rahim ağzı hastalıklarının incelenmesi için kullanılan son yöntemlerden biri olan kolposkopi hakkında bilgiler verdi. Kolposkopinin ışıklı olduğunu ve rahim ağzı bölgesinin büyütülerek görülmesini sağladığını belirten Op. Dr. Neslihan Gürbüz, " Kolposkopi yöntemiyle kadın üreme sistemindeki vulva, vajina ve serviks bölgeleri detaylı incelenebilir. İşlem sırasında şüpheli bir durum görülürse kolposkopik biyopsi yapılabilir. Kolposkopi, anormal doku ve yapı söz konusu ise işlem sırasında biyopsi yapılarak tanı konulmasında yardımcı olur" dedi.



NEDEN YAPILIR?

Kolposkopinin ileri tanı yöntemi olarak kullanıldığını kaydeden Op. Dr. Neslihan Gürbüz, " Kadın hastalıkları uzmanı muayene bulguları ve test sonuçlarını değerlendirdiğinde kolposkopi işlemini isteyebilir. Kolposkopi işleminin yapılması gereken durumlar şunlardır. Yüksek riskli HPV tiplerinde, geçmeyen rahim ağzı yaralarında, smear testi sonucunda anormalliklerin görülmesi, pelvik muayenede şüpheli durumların gözlemlenmesi, genital bölgede siğil oluşumu, rahim ağzı iltihabı, rahim ağzı kanserinin teşhisi. (vajina, vulva ve rahim ağzında anormal kitle)



KOLPOSKOPİ ACITIR MI?

Kolposkopi girişimsel bir işlem olmadığını belirten Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Ancak, işlem sırasında biyopsi yapılması gerekirse girişimsel bir işlem olarak adlandırılır. Kolposkopi jinekolojik muayene pozisyonunda yapılır. Spekulum adı verilen alet yardımıyla vajen açılır ve rahim ağzı gözlenir. Muayene stresi ile kasılma yaşayan kadınlarda bu sırada ağrı hissi oluşabilir. Aslında bu durum tamamen hastanın kendisini kasması ve stresi ile ilgilidir. Genelde ağrı hissedilen bir durum değildir. Kolposkopik biyopsi yapılması durumunda da rahim ağzı duyu sinirleri içermediği için ağrı hissedilmez. Biyopsinin yapılacağı bölgeye göre bazı alanlarda hafif bir ağrı hissedilebilir. İşlemin sorunsuz ve hasta için ağrısız bir şekilde geçmesi için mutlaka bilgilendirme yapılmalı ve hasta rahatlatılmalıdır. İşlem süresi beş veya yirmi beş dakika arasında değişmektedir" ifadelerinde bulundu.

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