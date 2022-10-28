İzmir sağlık turizminde dünya yıldızı

Batı Anadolu Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, İzmir'in sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacağını söyledi. Batı Anadolu Central Hospital, Central Medical ve Çeşme Farm Otel olarak her türlü alt yapının hazır olduğunu belirten Op. Dr. Özer Gürbüz, " Sadece biz değil İzmir'deki bütün özel sağlık kuruluşları, kamu hastaneleri İzmir'in sağlık turizminde gelişmesi için çaba sarfediyor. Devletimiz de bizi bu konuda destekliyor" diye konuştu.



SAĞLIK SİSTEMİMİZ ÖRNEK

"Sağlık sistemimiz özellikle son 20 yılda çok önemli gelişmelere sahne oldu" diyen Op. Dr. Özer Gürbüz, "Öncelikle özel sağlık sektörünün SGK kapsamına alınması ve özel sağlık sektörün kendini hem teknolojik olarak hem de tecrübe olarak geliştirmesi sonucunda Türkiye'nin sağlık sistemi dünya ya örnek olacak seviyede gelişti. Daha sonra şehir hastanelerinin oluşması, modernizasyonun sağlanması, halkın memnuniyeti hepsi beraber olduğunda son derece sağlık konusunda Türkiye dünyada önemli bir yol kat etti ve dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerle yarışabilecek seviyeye geldi. Fakat daha sonra pandemi sürecine girdik. Bu 3 yıldır devam eden pandemi süreci burada da sağlık sektörü üzerine düşen görevi yaptı. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu hastaneleri ve özel hastaneler topyekün savaşın içerisinde başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personeli mücadele verdi" dedi.





GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Bu süreçte sağlık çalışanları arasında yorgunluk, bıkkınlık, özellikle. tükenmişlik sendromu oluşmaya başladığını kaydeden Op. Dr. Gürbüz, " hemen arkasından pandemiden sonra dünyayı saran ekonomik kriz. Bütün dünyada enflasyonun artması ve maliyet enflasyonu ile beraber ücretlerin aynı oranda artmasından kaynaklanan isteksizlik, yorgunluk görülmeye başlandı. Sadece maddi sebeplerden dolayı maalesef sağlık personelimiz doktorlar başta olmak üzere yurtdışına gitme yollarını araştırmaya başladılar. Bu bize göre doğru mu değil. Her ne olursa olsun bu kadar büyük bir savaş verildikten sonra ve pandemiden sonra ülkemize hizmet etmeye devam etmemizin gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa'da özellikle Almanya'nın çok fazla ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinden dolayı daha fazla ücret verebiliyorlar. Dolayısıyla bu göçü engellemek için son dönemlerde sağlık Bakanlığının gayretleriyle çok önemli oranda iyileştirmeler yapıldı. Fakat buna rağmen o yorgunluk ve bıkkınlık devam ediyor. Ekonomik olarak bir miktar rahatlık oluşmasına rağmen maalesef sağlık sektörü aksamaya başladı. Tabi yapılan yatırımlar çok iyi. Şehir hastanelerinin oluşması çok önemli yatırımlar" dedi.



SAĞLIK TURİZMİ GELİŞİYOR

"Central Hospital ve İzmir'deki diğer özel hastaneler olarak sağlık turizminin farkındayız" diyen Op. Dr. Özer Gürbüz, " Bulunduğumuz konum, edindiğimiz tecrübe, altyapımız, imkanlarımız, teknolojimiz, tecrübemiz, bilgimiz artık bizim yurtdışından hasta getirip onlara sağlık hizmeti sunmak için fazlasıyla yeterli durumda. Böylece sağlık hizmeti ihraç etmek noktasında bize çok avantajlı bir konuma getirdi. Çünkü Türkiye şu anda dünyanın merkezi konumunda. Başta Avrupa olmak üzere Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, bunların hepsi Türkiye'den sağlık hizmeti almak için bizi bizleri arıyorlar. Dolayısıyla pandeminin yorgunluğunu da üzerinizde hissetmemize rağmen bu sağlık turizmi önemli bir avantaj olarak İzmir'in gündeminde. Bizim İzmir olarak tek dezavantajımız. İzmir'e direkt uçuşların az olmasıdır. Halbuki İzmir özellikle kaplıcalarıyla yaşlı turizmi, sağlık turizmi ve yurtdışından sağlık hizmeti ihracatı konusunda son derece avantajlı konumda. Şu anda İzmir gibi 2 şehir sağlık turizmi ve turist sağlığı açısından ön plana çıkıyor. Bunlardan tabii ki birincisi İstanbul ikincisi Antalya. üçüncüsü de İzmir. İstanbul daha çok medikal turizmde bizim biraz üzerimizde. Antalya'da turist sağlığında bizim üstümüzde çünkü orada çok daha fazla turist yoğunluğu var.

ALTYAPIMIZI HAZIRLADIK

"Batı Anadolu Central Hospital olarak yurtdışından hasta kabulüne başladık" diyen Op. Dr. Özer Gürbüz, " Çeşme Çiftlikköy'de bulunan Farm Otel'imizi fizik tedavi rehabilitasyon altyapısıyla donattık. Biz Batı Anadolu Hastaneleri olarak sağlık turizmine hazır konumdayız. İzmir Türkiye'nin 1 numaralı sağlık merkezi olabilir. Bunun için çalışıyoruz. Bizle beraber bütün özel sağlık kurumları, hatta kamu kurumları ve yeni açılacak şehir hastanesi de dahil olmak üzere bu tür sağlık hizmeti ihracına yönelik çabaları var. Devletimiz de verdiği teşviklerle bu konuda bizi çok destekliyor. Ben umuyorum ki önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde İzmir Türkiye'nin en büyük sağlık turizm merkezi haline gelecek. Çünkü turist sayısı da Ege bölgesinde oldukça yoğun" dedi.