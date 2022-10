Kişiye özel Check-Up dönemi

İzmir Özel Can Hastanesi Check-Up Hekimi Dr. Onur Duygu, kişiye özel Check-Up dönemini başlattıklarını belirterek kişinin yaşam tarzına göre bir Check- Up programı hazırladıklarını söyledi. Dr. Onur Duygu Check-Up programı hakkında bilgiler verdi.



KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SAĞLIK

"Hastalıkların takibinde, tanısında ve tedavisinde yaşamımızın birçok alanında olduğu gibi tıpta da artık genel değil, kişiye özgü yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır" diyen Dr. Onur Duygu, " Bir arkadaşınıza iyi gelen ya da bir akrabanıza iyi gelmiş olan bir ilaç size iyi gelmeyebilir. İzmir Can Hastanesi Check Up Merkezi olarak biz, kişinin yaşam tarzına, yaşına, beslenme alışkanlıklarına, günlük yaşam aktivitesine ve yaşamsal alışkanlıklarına göre 'Bireyselleştirilmiş Check Up' dönemini başlattık. Burada amaç sizin metabolizma hızınıza, sizin genetik mirasınıza ve yaşam tarzınıza uygun olarak hastalıklarınızı ve hastalık yatkınlıklarınızı belirlemek. Böylece hastalarımızı erken dönemde doğru tedaviyle buluşturmak mümkün olmaktadır. Tıp artık görünür boyutundan çok daha fazlasını ifade ediyor ve hücresel düzeye, gen düzeyine inmiş durumda" dedi.



GENETİK CHECK- UP

Hastaların genetik yatkınlıklarını, genetik miraslarını belirlemek ve onların yaşam kalitelerini bozacak hastalıklardan korumak amacıyla genetik çalışmalarla zenginleştirilmiş check up dönemine geçtiklerini kaydeden Dr. Onur Duygu, " Artık genlerinize de Check Up yaptırabilirsiniz. Parkinson, alzheimer, ateroskleroz (damar sertliği), kas hastalıkları, kalp ritm bozukluğu, meme kanseri, kolon kanseri ve diğer kanserler, obezite, diyabet gibi birçok hastalığa genetik yatkınlığı Check Up sırasında saptayarak hastalarımızın bu hastalıklara yakalanmamaları için neler yapmaları gerektiğini belirliyoruz. Genetik Check- Up'la tıbbın temel amacı olan koruyucu hekimlik anlayışını gen düzeyinde ve moleküler düzeyde artık uygulamak mümkün" dedi.

