Lahanayı sevdirecek 8 sağlıklı neden

Adeta her yaprağında ayrı bir şifa saklı olan lahananın içeriğinde bolca C ve A vitaminleri bulunuyor. Lahana ayrıca sodyum, potasyum, magnezyum gibi mineraller bakımından da oldukça zengin bir sebze.

Hal böyle olunca kendisi doğru şekilde tüketildiğinde vücuda birçok fayda sağlıyor. Lahananın faydaları arasında en çok bilinenler ise şöyle:

1. Güçlü antioksidan özellikleri ile kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor, kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.

2. İçeriğindeki potasyumun etkisiyle kan basıncının dengelenmesine destek olarak, tansiyon sorunu yaşayanlara yardımcı oluyor.

3. Vücudu yabancı maddelerden koruyan antioksidan özelliği sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

4. Bağırsaktaki yararlı bakterileri artırarak, sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına yardımcı oluyor.

5. A vitamini içerdiği için düzenli olarak tüketildiğinde göz sağlığını olumlu yönde etkiliyor.

6. Oldukça düşük kalorili olduğu ve besin lifi bakımından son derece zengin olduğu için tok tutuyor ve bu sayede kilo vermek isteyenlere de destek oluyor.

7. Suyu tüketildiğinde selülit sorunu başta olmak üzere birçok cilt sorununa çözüm olabiliyor.

8. Potasyum, kalsiyum ve magnezyum içeriğiyle kemiklerin güçlenmesini sağlıyor.

MÜMKÜNSE ÇİG TÜKETİN

LAHANA, diğer tüm sebzeler gibi yüksek ısıya maruz kaldığında, herhangi bir şekilde pişirildiğinde tabii ki içeriğindeki vitamin ve minerallerin değeri azalıyor. Bu sebeple pek çok beslenme uzmanı lahananın faydalarından yararlanabilmemiz için onu olabildiğince az ısıl işleme maruz bırakmamızı, hatta çiğ halde tüketmemizi öneriyor. Bunun için de taze lahanaları alıp onlardan salatalar hazırlamak ya da suyunu sıkıp içmek en iyi tercihlerden sayılıyor.

PROBİYOTİK LAHANA TURSUSU TARİFİ

İÇLERİNDE sirke ya da limon olmadan fermente olan probiyotik turşular bağırsaklarımızın en iyi dostlarından biri.

LAHANALARINIZI ince ince doğrayıp güzelce yıkayın. Ardından bir kenarda süzdürün. Kavanozlarınızı sıcak suda kaynatarak steril duruma getirin. Sarımsakları, lahanaları ve dilerseniz havucu kat kat kavanozun içerisine sıkıştırarak yerleştirin. 1 litre salamura suyu için 2 su bardağı kadar suyu ısıtın. İçerisine 2 yemek kaşığı kadar kaya tuzu ilave edip eritin. Su ılıyınca içerisine 2 su bardağı kadar peynir ya da yoğurt suyu ilave ederek 1 litreye tamamlayın. Ardından kavanozlara pay edin. Turşunuzun içerisine son olarak defne yaprağı, dereotu ya da tane karabiber de ekleyebilirsiniz. Ağzını sıkıca kapattıktan sonra 15 - 20 gün boyunca fermente olması için bekletin. Bu sürenin sonunda fermente turşunuz yenmeye hazır olacaktır.