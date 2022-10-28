Myomlar nasıl tedavi edilir?

Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Önal rahim ve rahim ağzında görülen, rahimdeki düz kas hücrelerinin anormal büyümesi ile oluşan genellikle iyi huylu olan ve yaklaşık 5-6 kadında bir görülen myom adı verilen kitleler hakkında bilgiler verdi. Myomların; düz kas hücrelerinden oluşan, çoğunlukla rahmin içinde veya çevresinde bulunan katı tümörler olduğunu söyleyen Opr. Dr. Gökhan Önal, "Kist ise yumurtalık içindeki içi su dolu keselerdir. Myomların çok büyük çoğunluğu iyi huylu olmakla beraber nadiren kötü huylu olabilmektedir. Kistlerin ise çeşitleri (çikolata kisti, dermoid kist vs.) olup kötü huylu olma olasılığı da olabilmektedir" dedi.



MYOMLARIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Myomların bir kısmı hiç bulgu vermediği gibi, bazılarının büyüklüğü, yerleşim yeri ve sayısına göre yol açtığı semptomların da değiştiğini kaydeden Opr. Dr. Gökhan Önal, "En sık yol açtığı yakınmalar; kasık ve karın ağrısı dolgunluk ve basınç hissi, cinsel ilişki sırasında ağrı, yoğun ve uzun süren adet kanamaları ya da ara kanamalardır. Myomların endometriuma (rahmin iç tabakasına) bası yapmasından dolayı anormal kanamalar görülür. Hatta bu tip myomlar kısırlığa ve düşüklere de neden olabilmektedirler" dedi.



TANI NASIL KONULUR?

Jinekolojik muayene ve ultrason ile myomların hemen hemen çok büyük bir kısmına tanı konabildiğini ifade eden Opr. Dr. Gökhan Önal, "Manyetik Rezonans (MR), genellikle batındaki şüpheli kitlelerin myomlarla ayırıcı tanısında başvurulan bir yöntemdir. Bu işlem myomların büyüklüğü ve yeri hakkında fikir verir. Histerosalpingografi (HSG-rahim filmi) kısırlık sebeplerini araştırırken en sık başvurduğumuz rahim ve fallop tüplerine özel bir ilaç verilerek bu yapıların değerlendirildiği bir tetkiktir. Rahim ve tüplerdeki anormalliklerin tanısına imkan veren bu yöntem ile de bazı myomlar teşhis edilebilmektedir. Histeroskopi, histeroskop olarak adlandırılan endoskopik bir cihaz ile rahim içi kamera ile değerlendirilebildiği gibi aynı zamanda rahim iç zarında (submüköz myom) saptanan myomlar çıkartılabilir. Laparoskopi ile de myomların tanısı ve tedavisi yapılabilir. Laparoskop olarak adlandırılan teleskopik bir cihaz ile karından girilerek üreme organları değerlendirilir. Genel anestezi altında yapılan işlem esnasında histeroskopi de uygulanabilir.

MYOMLAR AÇIK, KAPALI OLARAK YAPILABİLİ

TÜM myomların cerrahi ile çıkarılmasına gerek olmadığını kaydeden Opr. Dr. Gökhan Önal, "Düzenli takip yeterlidir. Ama ciddi ağrı, basınç hissi, düzensiz ve aşırı kanama yakınmaları yapan ya da kısa sürede büyüyen, sayısında artış olan, kısırlık veya düşüğe neden olan myomlar cerrahi olarak alınmalıdır. Myomların yeri ve büyüklüğüne göre ameliyatlar açık, kapalı (laparoskopi, histeroskopi) olarak yapılabilmektedir. Genç yaşta olan ve gebelik planlayan hastalarda bu konuda tecrübeli jinekologlar tarafından Rahim Koruyucu Cerrahi ile rahim alınmadan çok sayıdaki myomlar bile alınabilmektedir" dedi.