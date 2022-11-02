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Haberler Sağlık Ebegümeciyle mide rahatsızlıklarına elveda

Ebegümeciyle mide rahatsızlıklarına elveda

2.11.2022

Ebegümeciyle mide rahatsızlıklarına elveda
Ebegümecinin en önemli faydalarından biri cilt yenileme özelliğidir. Ciltteki şişmeleri azaltan ebegümecinin aynı zamanda cilt hücrelerini yenilediği ve yaşlanmayı geciktirdiği söylenir. Saçlara da oldukça olumlu etki eden, şampuan ve bakım kremlerinin içeriğinde de sıkça kullanılan ebegümecinin kafa derisinin temizlenmesine yardımcı olduğu ve yağlanmayı önlediği bilinir. Ağız ve diş sağlığının güçlenmesine katkı sağlayan ebegümeci, diş ve diş eti rahatsızlıklarını hafifletebilmektedir. Gastrit gibi mide rahatsızlıkları başta olmak üzere sindirim sistemini düzenleyen etkiye sahiptir. Bronşit, astım gibi kronik solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği ve astım ataklarını geciktirdiği bilinir. Aynı zamanda göğüs yumuşatan ve balgam söktüren etkiye de sahiptir.
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