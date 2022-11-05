Çocukluk obezitesi büyüdükçe geçmiyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkede gerçekleştirilen "ergenlerde obezite" araştırması, ergenlerin ve ailelerinin obeziteye ilişkin farkındalıklarının yeterli olmadığını, obez her 5 çocuktan 3'ünün yetişkinlikte de bununla yaşamaya devam ettiğini ortaya koydu. Araştırmanın Global Yürütme Kurulu Üyesi Ricardo Arturo Reynoso Mendoza, "Ebeveynlerin obeziteyle yaşayan çocuklarındaki bu durumun zamanla kendiliğinden geçeceğini düşünmeleri etkili mücadelenin önündeki engellerden biri" dedi.



AİLELERİN FARKINDALIĞI ÇOK AZ

ABD San Diego'da 1-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Obezite Haftası Konferansı'nda, obeziteye ilişkin yeni çalışmalar hakkında bilgi verildi. Konferansta, obezitenin, tedavi edilmediğinde birçok hastalığın gelişiminden sorumlu olacağının ve yaşamı tehdit edeceğinin çok sayıda bilimsel çalışmayla ortaya konduğunun altı çizildi. Araştırmanın Global Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ricardo Arturo Reynoso Mendoza, katılan ergenlerin yaklaşık 4'te birinin, ailelerin ise 3'te birinin obeziteyle yaşadıklarının farkında olmadıklarının ortaya konduğunu söyledi.

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