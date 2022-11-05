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Haberler Sağlık Çocukluk obezitesi büyüdükçe geçmiyor

Çocukluk obezitesi büyüdükçe geçmiyor

Uzmanlara göre obez her 5 çocuktan 3’ü, yetişkinlikte de kilo sorunuyla başetmeye çalışıyor.

5.11.2022

Çocukluk obezitesi büyüdükçe geçmiyor
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkede gerçekleştirilen "ergenlerde obezite" araştırması, ergenlerin ve ailelerinin obeziteye ilişkin farkındalıklarının yeterli olmadığını, obez her 5 çocuktan 3'ünün yetişkinlikte de bununla yaşamaya devam ettiğini ortaya koydu. Araştırmanın Global Yürütme Kurulu Üyesi Ricardo Arturo Reynoso Mendoza, "Ebeveynlerin obeziteyle yaşayan çocuklarındaki bu durumun zamanla kendiliğinden geçeceğini düşünmeleri etkili mücadelenin önündeki engellerden biri" dedi.

AİLELERİN FARKINDALIĞI ÇOK AZ
ABD San Diego'da 1-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Obezite Haftası Konferansı'nda, obeziteye ilişkin yeni çalışmalar hakkında bilgi verildi. Konferansta, obezitenin, tedavi edilmediğinde birçok hastalığın gelişiminden sorumlu olacağının ve yaşamı tehdit edeceğinin çok sayıda bilimsel çalışmayla ortaya konduğunun altı çizildi. Araştırmanın Global Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ricardo Arturo Reynoso Mendoza, katılan ergenlerin yaklaşık 4'te birinin, ailelerin ise 3'te birinin obeziteyle yaşadıklarının farkında olmadıklarının ortaya konduğunu söyledi.
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