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Haberler Sağlık Kızılcık kalp hastalığı riskini azaltıyor!

Kızılcık kalp hastalığı riskini azaltıyor!

7.11.2022

Kızılcık kalp hastalığı riskini azaltıyor!
YENİ yapılan araştırmalar, kızılcıkları günlük diyetinize dahil etmenin kalp sağlığı yararları olabileceğini gösteriyor.

SAĞLIK KATIYOR
FOOD & Function'da yayınlanan son araştırmalar, günlük kızılcık tüketiminin sağlıklı erkek erişkinlerde endotel fonksiyonunu iyileştirdiğini gösteriyor. Peki nedir bu endotel fonksiyonu? HER şeyden önce endotel, kan damarlarını, atardamarları, toplardamarları, kılcal damarları, kalbi ve lenf sistemini çevreleyen ince tabaka olarak tanımlanıyor. Endoteliniz kanınızın pompalanmasını ve kalbinizin atmasını sağlamada büyük rol oynar. Zamanla, hem diyet hem de yaşam tarzı ile ilgili faktörlerin bir kombinasyonu, kalp hastalığına ve diğer komorbid durumlara yol açan endotelde hasara neden olabilir. Bu nedenle kızılcığa beslenme listenizde daha çok yer vermekte fayda var.
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