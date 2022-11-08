Gebelik şekerinde hamur işi gıdalardan uzak durun

Yüksek glisemik indeksli gıdaların kan glukoz düzeyini hızla yükseltmesi nedeniyle diyabetik hastalarda önerilmediğini vurgulayan Dyt. Hilal Yazıcı, "Gebelik şekeri sorunu yaşayan anne adaylarının yüksek glisemik indeksli meyveler sınıfına giren muz, incir, üzüm kavun, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, cennet hurması, kuru hurma, kuru dut gibi besinleri tüketmemesi gerekir" dedi.



HAREKETSİZ KALMAMALISINIZ

Gebelik öncesi yeterli insülin salgılayabilen pankreas hücreleri; gebeliğin ilerlemesiyle yeterli insülin salgılayamazsa, daha önce diyabet görülmeyen kişilerde gebelik boyunca kan şekeri yükselebiliyor. Halk arasında 'gebelik şekeri' diye bilenen bu durumun tıpta gestasyonel diyabet olarak adlandırıldığını belirten Diyetisyen Hilal Yazıcı, hastalığın risk faktörlerinden en önemlilerini yüksek vücut kütle indeksi, hareketsiz yaşam, ailede diyabet öyküsü, polikistik over sendromu ve gizli şeker olarak açıkladı.



PASTA VE BÖREĞE DİKKAT

Gebelik şekeri olan anneler için sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Yazıcı, "Gestasyonel diyabetli anneler, gebelik boyunca 10-13 kg'dan fazla ağırlık kazanmamalıdır. Öğünler 3 ana, 2-4 ara öğün şeklinde planlanmalıdır. Öğünlerin arası 2-3 saat olmalı ve ara öğünler atlanmamalıdır. Öğünlerin miktarı ve zamanlaması, mide yanması, bulantı gibi faktörler tokluk, kan, glukoz düzeyini etkileyeceğinden gestasyonel diyabetli annelere az miktarda sık öğün önerilir" diye konuştu. Basit şeker içeren besinlerden uzak durulmasını söyleyen Yazıcı pasta, tatlı, börek, kek, kurabiye gibi ürünlerin ve paketli gıdaların beslenme düzeninden çıkarılması; kompleks karbonhidratların ise dengeli dağılımla beslenmede mutlaka yer alması gerektiğini belirtti.







ET, TAVUK, BALIK VE ÇİĞ KURU YEMİŞLER YARARLI

DYT. Hilal Yazıcı beslenme konusundaki öneri ve uyarılarını şöyle sıraladı: "Tam buğday, çavdar, baklagiller, yulaf, bulgur ve benzerleri kompleks karbonhidrat içerir ve glisemik kontrolde etkilidirler. Beslenmede yeterli posa alımı sağlanmalıdır. Sebze ve meyve tüketimi ihmal edilmemeli. Günlük ortalama 25 gram lif önerilir. Bunlar 2-3 kâse çiğ ve pişmiş sebzeden, 2-4 porsiyon düşük glisemik indeksli meyveden alınabilir. Yüksek glisemik indeksli meyveler muz, incir, üzüm kavun, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, cennet hurması, kuru hurma, kuru dut olarak sıralanabilir. Glisemik indeksi yüksek diğer besinler ise bal, pekmez, şeker ve şeker içeren gıdalar, tatlılar, şekerli içecekler, beyaz unlu gıdalar, pirinç, patatestir. Bu dönemde gebelere dostluk edecek önemli besinler ise tam tahıllar, tam buğday ekmeği, kurubaklagiller, sebzeler, meyveler, süt ve süt ürünleri, et, tavuk, hindi, balık, yumurta gibi protein kaynakları, ceviz, badem, fındık gibi çiğ kabuklu yemişler ve hakiki zeytinyağıdır."