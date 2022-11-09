Panik atak kabusunuz olmasın

PANİK atak, toplumda sıklıkla görülen bir sağlık sorunu. Bu sıkıntıyı yaşayanların hayatı, ciddi şekilde etkileniyor. Ancak yeme-içme davranışlarını değiştirerek panik atakları azaltmak da mümkün. Peki, panik atak yaşayanların nasıl beslenmesi gerekiyor?

MELİSA ÇAYI ETKİLİ

ÖNCELİKLE günde 3 öğün yerine 5 öğün ama az az yemek tercih edilmeli. Mevsime uygun beslenme de oldukça önemli. Günde toplam 8-10 bardak arası su, soda, taze sıkılmış meyve suyu içilmeli. Bitkisel çaylar ihmal edilmemeli. Panik atak ve kaygı giderici özelliği olan melisa, papatya çaylarından günde üç fincan içilebilir. Günde 5 adet değişik ve özellikle mevsimindeki meyvelerden yenmeli. Meyve ve tatlılar, yemekten iki saat önce ya da sonra tüketilmeli. Sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmek daha doğru. Omega-3 ve Omega-6 bakımından zengin olan orkinos, somon balıklarından yenmeli. Bunlar, sinir sistemi hücrelerinin zar yapısını güçlendirerek iletinin sağlıklı olmasını sağlar ve vücut direncini artırır.

OMEGA 3'E DİKKAT

Balık sevmeyen veya bulamayanlar her gün bir yemek kaşığı keten tohumu yiyebilir. B vitamininin sinir sistemini güçlendirdiği ve beyindeki serotonini artırdığı, adet öncesi gerilimi azalttığı biliniyor. Kepekli buğday ekmeği ve baklagiller yemekte de fayda var.