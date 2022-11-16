Limonlu suyun mucizevi etkileri

Sabah kalktığınızda su içme alışkanlığınız varsa çok şanslısınız. Öte yandan suya biraz da limon suyu eklerseniz sağlığınıza sağlık katmış olacaksınız. Bağışıklık sistemini destekleyen limondaki C vitamini immün sistemimizi destekleyerek cilt sağlığımızı koruyan insan vücudu için oldukça önemli bir antioksidandır. Limonun C vitamini deposu olduğunu bilmeyen yoktur. Peki, limonlu suyun ne gibi faydaları var?

TOKLUK HİSSİ VERİYOR

İşte sabahları bir bardak ılık limonlu su içerek güne merhaba demeniz için 6 iyi neden...

Yapılan araştırmalara göre limon, birçok türde kanser hücresini yok etmekte. Sabahları yarım limonu yarım bardak ılık suya sıkarak elde edeceğiniz karışımı aç karnına içmek kanser riskini azaltıyor. Sabahları kahvaltıdan önce içilen bir bardak ılık limonlu su, uzun süre tokluk hissi vererek iştahınızı kapatır ve kilo vermenize yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir C vitamini açısından hayli zengin olan limonlu su, vücudun pH değerini yükselterek özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemi için çok önemli olan demir mineralinin emilimini sağlayarak vücut direncini artırır. Soğuk algınlığı ve gripten korunmak bu basit reçete ile mümkün.

DİRENCİ ARTIRIR

Sabahları yarım limonu bir bardak ılık suya sıkarak içiyorsunuz. Bu şifa deposu hastalıklardan korunmanıza vücudunuzun direncinin artmasına destek olacak. Sindirim sorunu yaşayan kişilerin öncelikle bir doktora görünmesi gerekmektedir. Ancak dönemsel sindirim sorunlarının çözümü için ılık limonlu su midenize iyi gelebilir. Mide korunurken sindirime de yardımcı olur.

EKLEM AĞRILARINA SON

İLERİKİ yaşlarda görülen eklem ağrıları bazı kişilerde gençlerde de görülebiliyor. Eklem ağrılarına da iyi gelen limonlu su içerdiği bileşenler sayesinde vücutta toplanan ürik asidi seyreltiyor ve ağrıların azalmasına yardımcı oluyor.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNA ENGEL OLUYOR

BÖBREK taşı çok acılı rahatsızlardan biri olarak biliniyor. Böbrek taşının oluşumunu önlemek için limonsu su içmek oldukta etkilidir. Limonlu su, içinde bulunan sitrat ve kalsiyum bileşenleri sayesinde böbrek taşlarının oluşumunu engeller.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN KALKAN

LİMONLU su, asidik içeriği sayesinde ağız içinde sterilizasyon sağlayarak aftları geçirmeye yardımcı olur ve nefesinizi tazeler. Kafein alımınızı azaltacak olan limonlu su dişleri beyazlatmakta faydalı olduğu gibi, diş eti ağrılarına da iyi gelmektedir.