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Haberler Sağlık 21’inci yüzyılın pandemisi diyabet

21’inci yüzyılın pandemisi diyabet

18.11.2022

21’inci yüzyılın pandemisi diyabet

Enfeksiyon hastalıklarında tanımlanan pandemi terimini artık diyabet içinde kullandıklarını belirten Doç. Dr. Gülay Yılmazel, Türkiye'de son 10 yılda diyabetin görülme sıklığının yüzde 100 arttığına dikkat çekti.

'KAN ŞEKERİNİ ÖLÇTÜRÜN'
Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun verilerine göre Türkiye'de 9 milyon diyabet hastası bulunduğunu söyleyen Yılmazel, düzenli şeker ölçümünün yapılması gerektiğini söyledi.

Korona virüs salgınının diyabet hastalarının artmasına neden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yılmazel, "Çünkü sağlık hizmetleri daha çok elzem vakalara ayrıldı. Dolayısıyla diğer vakalar biraz ikinci planda kaldı. Bu da vakalarda bir yığılmaya hatta gizli diyabetin tanı almamasına neden oldu. Herkesin aile hekimlerine giderek kan şekerlerini ölçtürmelerini ve riskli gruplar arasında yer alıyorlarsa bir uzmandan destek almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

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