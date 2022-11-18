“Sigara yasakları ile akciğer kanseri azaldı”

Prof. Dr. Uğur Bilge, antibiyotik direncinin, günümüzde küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi. Bilge, "Antibiyotiklerin insan ve hayvanlarda yanlış kullanımı antibiyotik direnci sürecini hızlandırıyor. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı ve buna bağlı oluşan antibiyotik direnci, tıbbi uygulamaları tehdit etmektedir. Özellikle, organ nakili olanlar, diyaliz tedavisi alan böbrek hastaları ve kanser hastaları, hem hastalıkları hem de tedavi süreçleri boyunca enfeksiyonlara açıktırlar ve antibiyotik direnci tedavilerini zorlaştıracağı gibi komplikasyon ve ölüm oranlarını da artırabilmektedir" dedi

17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray, uzun süredir uygulanan sigara politikası sayesinde Türkiye'de kadın ve erkeklerde akciğer kanseri görülme oranlarının önceki yıllara göre azaldığına dikkat çekti.

DEMİRAY, "Sigara dumanında bulunan toksinler hücre ile temas edince DNA seviyesinde mutasyon dediğimiz değişimlere neden oluyor. Hepimizin DNA'sında kanser oluşumunu baskılayıcı bazı genler var. Bu genlerde mutasyon oluştuğu takdirde bizi kanserden koruyan genlerin işlevi bozulur" dedi.

"ANTİBİYOTİK DİRENCİ TIBBİ UYGULAMALARI TEHDİT EDİYOR"

Prof. Dr. Uğur Bilge, antibiyotik direncinin, günümüzde küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi.

Bilge, "Antibiyotiklerin insan ve hayvanlarda yanlış kullanımı antibiyotik direnci sürecini hızlandırıyor. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı ve buna bağlı oluşan antibiyotik direnci, tıbbi uygulamaları tehdit etmektedir. Özellikle, organ nakili olanlar, diyaliz tedavisi alan böbrek hastaları ve kanser hastaları, hem hastalıkları hem de tedavi süreçleri boyunca enfeksiyonlara açıktırlar ve antibiyotik direnci tedavilerini zorlaştıracağı gibi komplikasyon ve ölüm oranlarını da artırabilmektedir" dedi.