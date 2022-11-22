Yüksek tansiyon bütün organlarımızın düşmanı

VÜCUDUN bütün organlarını etkileyen ve ciddi zararlara neden olan yüksek tansiyon, uzmanlara göre tedavi edilmediğinde ciddi sorunlara ve ölüme yol açabiliyor. Damarlar, kalp, gözler ve beyinde ciddi zararlara yol açabilen tansiyon rahatsızlığının; kalpte büyüme, felç, görme bozukluğu, beyin kanaması, kalp krizi, böbrek fonksiyonlarında bozulmalara yol açabileceğine dikkat çekildi. Tansiyonun en önemli sebebinin hareketsiz yaşam olduğunu belirten kalp sağlığı uzmanları, "Stres, kilo artışı, aşırı tuz tüketimi, diyabet, böbrek ve kalp yetmezliği hastalıkları, fast-food ağırlıklı beslenme ve genetik faktörler yüksek tansiyonu tetikleyebilir" diyor.

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