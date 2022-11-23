Yara ve iltihaplara karşı kamkat

TURUNÇGİLLERDEN bir meyve olan kamkat (kumkuat), faydaları ile asırlardır insanlığa şifa dağıtmaktadır. Hem süs bitkisi olarak hem de meyve ağacı olarak yetiştirilen kamkat, dalların üzerindeki minik turuncu meyveleri ile ilgiyi üzerine toplar. Kamkat sağlık açısından da oldukça faydalı bir meyvedir. Bakteri oluşumuna engel olma görevini taşıyan bu minik meyve idrar yollarında oluşan enfeksiyonu, cilt üzerinde meydana gelen bakteriyi önleyebilir. Özellikle de yara ve doku hasarında kamkat tüketilmesi önerilir.

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