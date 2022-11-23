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Haberler Sağlık Yara ve iltihaplara karşı kamkat

Yara ve iltihaplara karşı kamkat

23.11.2022

Yara ve iltihaplara karşı kamkat
TURUNÇGİLLERDEN bir meyve olan kamkat (kumkuat), faydaları ile asırlardır insanlığa şifa dağıtmaktadır. Hem süs bitkisi olarak hem de meyve ağacı olarak yetiştirilen kamkat, dalların üzerindeki minik turuncu meyveleri ile ilgiyi üzerine toplar. Kamkat sağlık açısından da oldukça faydalı bir meyvedir. Bakteri oluşumuna engel olma görevini taşıyan bu minik meyve idrar yollarında oluşan enfeksiyonu, cilt üzerinde meydana gelen bakteriyi önleyebilir. Özellikle de yara ve doku hasarında kamkat tüketilmesi önerilir.
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