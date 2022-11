Sağlıklı doğurganlık için işlenmiş etten uzak durun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Gence Kırtız, hamile kalmak isteyenlere beslenme tavsiyelerinde bulundu. Bunların başında işlenmiş ve şekerli gıdalardan uzak durmak, Akdeniz tipi beslenmek ve mutlaka düzenli egzersiz yapmak geliyor. Kırtız, hamile kalmak isteyenlerin tüketmemesi gereken yiyeceklerin neler olduğunu anlattı. Doğurganlığın korunması için tüketilmemesi gereken besinleri işlenmiş etler, basit karbonhidratlar, hamur işleri ve şekerli içecekler olarak sıraladı ve haftada 2-3 kez egzersiz önerdi.

NELERDEN KAÇINMALIYIZ?

Sağlıklı beslenmenin doğurganlıkta büyük önem taşıdığına değinen Kırtız, klinik çalışmaların sucuk, salam, sosis gibi fazla işlenmiş et tüketmenin infertiliteye (kısırlığa) yol açtığını söyledi. Haftada 1.5 porsiyon işlenmiş et tüketen bireylerin, 4.3 porsiyon tüketen bireylere göre doğurganlık oranının yüzde 28 daha fazla olduğunu vurgulayan Kırtız "Fazla kırmızı et ve işlenmiş et yemek, düşük doğurganlıkla ilişkili trans yağ ve doymuş yağ içeriği açısından olumsuzluk yaratır. Hayvansal proteinden daha fazla oranda bitkisel protein içeren bir diyet düzenine geçmeniz, doğurganlık düzeyinizin artmasına yardımcı olabilir" dedi.

Kırtız hayvansal proteini balıktan karşılamak gerektiğini, bitkisel protein için de haftada en az 2-3 kez mercimek, nohut, fasulye, barbunya, bezelye yenilebileceğini ifade etti. Glisemik indeksi yüksek yiyeceklerin fazla tüketilmesinin, doğurganlık kalitesini bozduğunu belirten Kırtız, "Şekerli ve lif bakımından düşük yiyeceklerden uzak durun. Kan şekerindeki ani yükselme ve düşmeleri önlemek için glisemik indeksi düşük beslenmeye geçin. Şeker, şekerli ve unlu besinler, basit karbonhidrat ve paketlenmiş gıdaları beslenmenizden çıkarın" diye konuştu.

Diyetisyen Kırtız, bunun yerine Akdeniz Diyeti'ni tavsiye ederek, "Tam tahılları kullanın. Pirinç veya beyaz undan yapılmış makarna yerine kinoa, karabuğday, yulaf, bulgur, seçeneklerine yönelin. Sebze tüketiminizi artırın. Yemeklerde zeytinyağına özen gösterin. Çiğ olmak koşuluyla fındık, ceviz, badem gibi sağlıklı yağları diyetinize ekleyin" uyarısında bulundu.

ÇİĞ FINDIK, BADEM, CEVİZ...

"Çörek, börek ve tatlıları tüketmenin hamilelik üzerinde olumsuz etki yaratacağı kanıtlamıştır" diyen Kırtız, trans yağların yerine tekli doymuş yağ asidi bulunduran avokado, zeytinyağı, çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumların alınması gerektiğini sözlerine ekledi. Şekerli içeceklerin de doğurganlık oranını düşürdüğünün klinik çalışmalarla desteklendiğini söyleyen Kırtız, "Özellikle şekerli, gazlı içecek ve enerji içeceklerinden kaçının. Bunların yerine maden suyu, taze meyve suyu, komposto, bitki çayı, ayran tercih edin" dedi.

'HAFTADA 3 GÜN EGZERSİZ YAPIN'

DİYETİSYEN Kırtız, sağlıklı bir diyetin yanında fiziksel aktivitenin de artırılması gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Haftada 3 gün en az bir saat orta tempolu yapacağınız egzersiz, doğurganlık üzerine olumlu etkiler sağlar. Ayrıca sigara, alkol tüketimini azaltmak; düzenli ve yeterli uyunduğundan emin olmak ve hekim önerisi ile folik asit desteği almak gerekiyor."