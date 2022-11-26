Çocuklarda orta kulak enfeksiyonlarına dikkat

Son 2 yıldır geçirdiğimiz bir Covid-19 pandemi döneminde Covid-19, influenza ve diğer RSV virüsü gibi bir takım üst solum yoluyla bulaşan viral hastalıklarda bir artış görülüyor. Op. Dr. Cem Karas, "Çocuklarımızı bunlardan mümkün olduğunca korumak tabii ki öncelikli hedefimiz" dedi.

KENDİNİ TEMİZLEYEMİYOR

Op. Dr. Cem Karas, şöyle konuştu: "Özellikle Covid döneminde çocuklarımızın el yıkama alışkanlığı, maske kullanma alışkanlığı ve birbirleriyle olan alışverişlerinde hijyene dikkat etmeleri konusunda alınan eğitim çok işe yaradı. Özellikle geniz eti ve bademcik problemi olan çocuklarda bu tür viral enfeksiyonlardan sonra çok sık horlama ve kulak problemleri ile karşılaşmaktayız."

Orta kulak enfeksiyonları ve orta kulakta sıvı birikmesi tedavisi nde öncelikle hastanın burnunun ve genizinin rahatlamasının sağlanması gerektiğin söyleyen Op. Dr. Karas, "Çocuğun eğer burnu, genizi ve östaki kanalındaki enflamasyon rahatlarsa orta kulak rahatlıyor. Yine hastanın özelliğine göre zaman zaman antibiyotik, alerji ilaçları ya da anti gribal ilaçlar kortizonlu burun spreyleri gibi alternatif tedavi yöntemlerini her hastada farklı farklı uygulayabiliyoruz. Üç haftadan sonra, üç aylık takip döneminde eğer orta kulakta biriken sıvı düzeltilemezse, medikal tedaviyle sıvı iyice koyulaşmaya başlıyor. O zaman orta kulağın bunu kendi temizlemesi imkansız hale geliyor. Bu durumda östaki kanalının alternatifini yaratılıyor ve havalandırma penceresi açılarak orta kulakta biriken sıvı boşaltılıyor. Bu sıvı çok küçük çocuklarda işitmeyi de engelleyip geç konuşma, okul başarısı düşmeleri gibi sorunlar yaratabiliyor" dedi.

HIÇBIR ZARARI YOK

OP. Dr. Cem Karas, "İlaç tedavisiyle çözüm alamadığımız durumlarda çocuğun östaki kanalındaki problemi yok etmek için geniz etini alıyoruz" dedi ve ekledi: "Bademciklerini de belki almak zorunda kalıyoruz ve nadiren de olsa kulaklara ventilasyon tüpü dediğimiz bir tüp uygulaması yapıyoruz. Bu tip çok küçücük bir tüp. Çocuğa hiçbir zararı yok. Sadece o tüp orada 6-8 ay duruyor. Vücut bunu kendisi dışarı atıyor. Sadece o süreçte çocuk banyo yaparken kulağını sudan korumak gerekiyor."