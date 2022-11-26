Doğal mucize glutatyon

Özel Ege Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Banu Zeynep Çırpıcı glutatyonun, insan vücuduna zarar veren toksik maddeleri yok ederek bağışıklık sistemini kuvvetlendiren güçlü bir antioksidan olduğunu belirterek, "Hastalıklardan korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için gerekli olan moleküllerden biri olan glutatyonun vücuttaki üretiminin de yaşlanmaya bağlı olarak birbirini takip eden kötü beslenme, sigara ve alkol tüketimi ve çeşitli ilaçlardan dolayı zaman geçtikçe azalır. Bu tür sebeplerden dolayı da glutatyonun dışarıdan takviye şeklinde alınması gereklidir" dedi.

CİLT DOSTU UYGULAMA

Glutatyonun insan vücudunda doğal olarak üretildiğini ve en çok beyin hücreleri ve karaciğer de etkisini gösterdiğini belirten Dr. Banu Zeynep Çırpıcı glutatyonun cilt dostu olduğunu söyledi veşu bilgileri verdi: "Glutatyon bağışıklık sistemini güçlendirir ve korur. Cildin yenilenmesini ve parlaklık kazanmasını sağlar. Hücrelerin korunması ve yenilenmesinde önemli rol oynar; yaşlanma karşıtı özelliği vardır. Vücutta birikmiş olan ağır metalleri temizlemeye yardımcı olur. Sigara ve alkol kullanımının uzun vadede vücutta yarattığı olumsuzlukları önlemeye yardımcı olur."

DAMAR YOLUYLA ALINIYOR

Damardan glutatyon tedavisinin, günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan etkili bir yöntem olduğunu belirten Dr. Banu Zeynep Çırpıcı, "Vücuda alınan glutatyonun aktif şekilde kullanılmaya başlanmasının en etkili yolu damar ile vücuda alınmasıdır. Damardan glutatyon uygulaması ağrısız ve acısız bir şekilde yapılır, 10 dakika ile 20 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşir. Damar yolu ile haftalık veya günlük olarak verilen glutatyon, vücudu zararlı atıklardan temizler ve hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunur. Serbest radikallerle savaşan glutatyon, vücuda detoks etkisi yaratarak toksinlere savaş açar" dedi.

ZAMANI DURDURUN!

"ÖZELLİKLE sivilceli bir cilde sahip olanların üzerinde yapılan çalışmalar, glutatyon miktarının artmasıyla cildin yenilendiğini ve aknelerde gözle görülür bir azalma olduğunu görmüşlerdir" diyen Dr. Çırpıcı, "Glutatyon akne tedavisine ek olarak ciltte yumuşama ve yenileme sağlar. Yaş almakla birlikte ortaya çıkan kırışıklık ve lekelerin tedavisinde iyileştirici bir etkiye sahiptir. Glutatyon içerisindeki antiaging bileşenler ile daha genç ve sağlıklı bir görünüm elde edilir."