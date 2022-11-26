Mide botoksu sonrası beslenme nasıl olmalı?

Anadolu Cerrahi Diyetisyenleri İlay Hacılar, Ecem Özduran ve Hilal Gönül; obezite cerrahisi ve mide botoksu sonrası beslenmenin önemine dikkat çektiler. İster ameliyatlı, ister ameliyatsız zayıflama yöntemlerinden hangisini uygulanırsa uygulansın beslenme takibinin ve diyet programlarının bu işlemlerin başarısı için oldukça önemli olduğunu belirten Dyt. İlay Hacılar, "İşlemler sonrası sağlıklı beslenmeyi öğretmeyi ve kalıcı beslenme davranışları geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle ilk muayenede hastaların önce vücut yağ, kas, su oranı ve mevcut yağın vücuttaki dağılımı tespit eder, hastaya özel tedavi şekli belirler ve düzenli olarak takiplerini gerçekleştiririz" dedi.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAM

"Sağlıklı kilo kaybı başarıları, titizlikle yürütülen takip ile sağlanır" diyen Dyt. Ecem Özduran, "Kişiye özel hazırlanan beslenme programları, danışan-diyetisyen arasındaki iletişim ve ulaşılabilirlik, kilo verme sürecinde büyük öneme sahiptir. Mide botoksu ile diyete uyum sağlayabilmeniz çok daha kolay hale gelir" dedi. Dyt. Hilal Gönül mide botoksunun; yüksek kolesterol, tansiyon, tiroid, insülin direnci gibi var olan rahatsızlıkları ve özel durumları olan bireylerde de olumlu sağlık parametrelerine ulaşılmasını kolaylaştırdığını belirterek, " Mide botoksu ile kişilerin fiziksel açlıkları baskılansa da, yeterli ve dengeli beslenmeleri önem arz ediyor" dedi.