Orta kulak iltihabı kalıcı işitme kaybına yol açabilir

ATAGÖZ Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Salim Doğru, çocuklarda sık görülen orta kulak iltihabının tedavi edilmediği takdirde kalıcı işitme kaybına sebebiyet verebildiğini kaydetti.

EĞİTİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

HASTALIĞIN süreç ve tedavisini anlatan Doç. Dr. Doğru, "Bu durum eğitimde geri kalma, başarı oranlarının düşmesi, kalıcı kayıplara kadar varabilecek sonuçlara yol açabileceğinden önem arz eder. Çocuklarda orta kulak sıvısı kendini işitme kaybı, işitmede azalma, kulakta tıkanıklık olarak gösterebilir. Çok küçük çocuklar bu durumu genelde 'Ağrıyor' diye söylerler. Bu bir ağrı değildir, çocuk bunu böyle tarif edebilir. Orta kulak sıvısı 'orta kulak iltihabı' dediğimiz orta kulak bakteri enfeksiyonları sonrasında oluşabilir ya da geniz etine bağlı oluşabilir. Çocuklarda önem arz eden bir problemdir çünkü işitme kaybı çocuğu erişkine oranla çok daha fazla etkiler ve sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Orta kulak sıvısının tespiti için öncelikle ışıklı muayeneler yapıyoruz, kulak zarına bakıyoruz. Orta kulak basınç testi uyguluyoruz. 4-5 yaşından itibaren işitme kaybı testi uygulayabiliyoruz. Bu test bize oldukça faydalı bilgiler veriyor" dedi. Doç. Dr. Salim Doğru şu bilgileri verdi:

SIKI TAKİP EDİLMELİ

Orta kulak sıvılarının tedavisi için ilk etapta antibiyotik tedavisi uyguluyor, belli bir takip programı oluşturuyoruz. Genellikle 1-2 aya varan takip süreleri olabiliyor. Mevsime göre, hastaya göre değişen durumlar olabiliyor. İlk işitme testinde 25-30 desibelin üzerinde işitme kaybı tespit edersek bu çocuklarda da takip süresini biraz daha kısaltarak daha hızlı hareket ediyoruz. Çünkü belli süre sonunda orta kulaktaki bu sıvı yapışkan karaktere bürünüyor. Orta kulak kemikçiklerini birbirine yapıştırabiliyor, kireçlenmelere ve kalıcı işitme kayıplarına yol açabiliyor. Bu da çocuklarda hiç istemediğimiz bir durum. Belli takip süresini geçmiş ve işlem yapılması ortaya çıkmış hastalarda kulaktaki sıvıyı boşaltıyoruz ve tüp yerleştirme işlemini yapıyoruz. Çoğunlukla çocuklarda genel anestezi ile yapılıyor, çocuk uyuyor, herhangi bir şey hissetmiyor. Zara ufak bir kesi yapıldıktan sonra orta kulak sıvısı boşaltılıyor.

KENDİLİĞİNDEN ÇIKIYOR

Bu işlem işitmeyi hemen yerine getirebiliyor. Ancak tekrar sıvı birikmemesi için zara 'Tüp' dediğimiz ortası delik küçük bir aparat yerleştiriyoruz. Bu aparat ortalama 6-12 ay zarda kalıyor. Tüp çoğunlukla kendi kendine çıkıyor. Takiplerde bunu da gözlemliyoruz. Bu işleme eşlik eden bir işlem daha var. Çocukta geniz eti olsun veya olmasın, genellikle işlemin yapıldığı her çocukta geniz eti bölgesinin temizlenmesi işlemi prosedüre ekleniyor. Kulağa tüp konması ve geniz eti birlikte yapılıyor. İşlemden sonra 4-5 saat gözlem altında tuttuğumuz hastayı aynı gün evine gönderiyoruz.

"TÜP UYGULAMASINDA GENİZ DE TEMİZLENİYOR"

Ameliyat kararı aldıran bir faktör daha var. Son 6 ay içinde 3 defa orta kulak iltihabı geçirmişse veya son 1 sene içinde 4 defa orta kulak iltihabı geçirmişse yine kulağa tüp uygulamasına karar veriyoruz. Orta kulak iltihabında daha şiddetli ağrı, ateş, iştahsızlık gibi durumlar ortaya çıkıyor. Akut durum antibiyotikle geçiyor ama bu sayılar fazla olursa enfeksiyonların önüne geçmek ve kalıcı hasarları önlemek için yine kulağa tüp uygulaması kararı alabiliyoruz. Bu işlemle birlikte de yine geniz bölgesi temizleniyor.