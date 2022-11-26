Üretra darlığında başarılı tedaviler

Özel İzmir Gazi Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. E. Aziz Peker üretra darlığında güncel tedavi yaklaşımları hakkında bilgiler verdi.

YAYGIN KULLANILIYOR

Mesane diye de adlandırılan idrar kesesinde biriken idrarın dışarı çıkarken geçtiği tüp şeklindeki kanala üretra adı verildiğini belirten Op. Dr. Peker, "Üretra kanalının yine kendi dokusunun kalınlaşarak onu daraltması durumuna üretra darlığı denir. Üretra darlığının temel neden kanalın içini kaplayan ince dokunun bir şekilde hasar görmesi ve metabolizmanın bu hasara karşı verdiği abartılı iyileşme cevabıdır. Alt idrar yolunun geçirilmiş enfeksiyonları, üretra yoluyla mesaneye sonda takılması, idrar yolu aracılığıyla yapılan (kapalı) endoskopik muayeneler ve ameliyatlar, leğen bölgesine alttan gelen (ata biner tarzda) darbeler, kazalar üretra darlığına neden olabilmekte" dedi.

Op. Dr. E. Aziz Peker, tedavi yöntemlerini şöyle anlattı:

● Dilatasyon: Ucu ince gövdesi daha kalın ve kıvrımlı metal veya yumuşak lastik deliksiz sonda şeklindeki araçlar ile yapılır. Önce üretraya kaydırıcı ve yüzeysel olarak uyuşturucu ilaç karışımından oluşan jöle şeklinde steril bir madde sıkılır. Arkasından inceden kalına doğru bujiler darlığı geçecek şekilde üretraya itilir. Darlık çeşitli yerlerinden yırtılarak açılmış olur. Genel anesteziye gerek kalmadan muayene odasında yapılabilir.

ANESTEZİ ALTINDA

● Kapalı Ameliyat: Anestezi altında ameliyathanede yapılır. Özel aletlerle üretraya girilir ve tüm üretra görülür, darlık bölgesine ulaşılır, darlık özel bir bıçakla bir yerinden kesilerek açılır.

● Açık Ameliyatlar: Açık ameliyatların iki amacı vardır. Birincisi darlık dokusunun kesilip çıkarılması ve sağlıklı dokuların birleştirilmesi. Diğeri ise darlık dokusunun uzunluğuna kesilip açılması ve bu açıklığa hastanın kendi vücudunun bir bölgesinden alınan sağlıklı dokunun yamanması. Uyumu ve sonuçlarının çok iyi olmasından dolayı yanak içi doku kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Darlık dokusu çoğalsa bile farklı dokuyu kapatmamaktadır. Ancak bağlantı kenarlarında daha ender darlık olabilmektedir.