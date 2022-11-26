Yanlış beslenmenin sonu böbrek taşı

Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı denildiğini söyleyerek, "Değişik büyüklükte ve yapıda olan böbrek taşları eğer idrar akışına engel olmuyorsa herhangi bir ağrıya da yol açmıyor. Ancak aniden oluşan ve idrar yollarını tümüyle tıkayan böbrek taşları şiddetli ağrı ve sancıyla hayatı adeta kabusa çevirebiliyor" dedi.

YETERSİZ SU TÜKETİMİ

Taş oluşumunda özellikle beslenmeye bağlı faktörlerin önem taşıdığının altını çizen Dr. Şah, "Bu nedenle doğru beslenerek böbrek taşlarından korunmak mümkün olabiliyor. Ancak yapılan hataların başında özellikle yaz aylarındaki yetersiz su tüketimi geliyor ve bu taş oluşumuna zemin hazırlıyor. Sorun yaşamamak için susamayı beklemeden günde en az 2 buçuk 3 litre sıvı tüketilmesi gerekiyor. Ancak söz konusu miktarın içinde günlük tüketilen meşrubat, çay-kahve gibi içecekleri saymamak gerekir" diye konuştu.

ERKEKLERDE DAHA SIK RASTLANIYOR

BÖBREK taşlarının yaklaşık yüzde 75'ini kalsiyum oksalat taşlarının oluşturduğunu belirten Dr. Cem Şah, "Bunun dışında enfeksiyonlara bağlı taşlar ile ürik asit taşları, sistin taşları ve kalsiyum fosfat taşları da görülüyor. Böbrek taşları her yaşta ortaya çıkabilirken, erkeklerde kadınlara göre daha fazla rastlanıyor" ifadelerini kullandı.

LİMONATADAKİ SİTRAT ENGELLİYOR

DOĞAL yollarla elde edilen limonatanın taş oluşumuna karşı koruyucu bir etkisi olduğunu dile getiren Dr. Şah, "Bunun nedeni ise limonatanın içeriğinde bulunan sitrat isimli, böbrek taşı oluşumunu engellemede önemli bir yere sahip maddedir. Sitrat, böbrek taşlarının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan kalsiyum okzalat ve fosfatın kristaller halinde birbirine bağlanacağı yerde bu durumu engelleyerek taş oluşumunun önüne geçiyor ya da azaltıyor" dedi.

ISIRGAN YAPRAĞI ÇAYI ŞİFA OLUYOR

ISIRGAN yaprağı, böbrekler ve mesane yoluyla su akışının korunmasına yardımcı olur, böylece düzgün idrara çıkmayı destekler. Isırgan otu yaprakları ayrıca kristallerin taş oluşturmasını önlemeye ve bakterileri uzak tutmaya yardımcı olur. Isırgan otu çayı ayrıca doğal bir idrar söktürücü görevi görerek suyun faydalarını da artıracaktır. Bir bardak sıcak suya iki çay kaşığı ısırgan otu yaprağı ekleyin. Kurutulmuş ısırgan yapraklarını 10 dakika bekletin, ardından sıvıyı süzün. Günde 2 ila 3 bardak içebilirsiniz.

BÖBREK DOSTU NARIN SUYU DA ÇOK FAYDALI

NAR çekirdeği ve suyu böbrek taşlarının tedavisine yardımcı olabilir. Her gün bir bütün nar yemeye veya bir bardak taze nar suyu içmeye çalışın. Narı meyve salatasına da karıştırabilirsiniz. Diğer bir seçenek ise 1 yemek kaşığı nar tanelerini pürüzsüz bir macun haline getirmektir. Bu macunu günde bir kez bir fincan at gramı çorbasıyla birlikte alın. Bu ilaç taşların çözülmesine yardımcı olur.

FAZLA TÜKETİLEN HAYVANSAL GIDA RİSKİ ARTIRABİLİR

BÖBREK taşlarının oluşumunda genetik etkenler, yetersiz sıvı tüketimi ve kullanılan bazı ilaçlar gibi pek çok faktör rol oynasa da kimi besinlerin aşırı tüketilmesinin de bu duruma yol açtığını kaydeden Dr. Cem Şah, "Kırmızı et, sakatat, tavuk ve deniz mahsulleri gibi hayvansal protein içeren besinlerin fazlaca tüketilmesi idrarda kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi maddelerin miktarını artırırken, fazla tuz alımı da bu hastalıktan koruyucu bir madde olan sitratın miktarını azaltarak taş oluşumuna sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.