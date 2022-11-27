Kornea naklinde yeni teknikler avantaj sağlıyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında göz nakli olarak bilinen kornea naklinde gelişen tekniklerle birlikte daha başarılı sonuçlar alındığını söyledi. Op. Dr. Asena, gözün en önünde yer alan saydam tabaka olan korneanın tamamının değiştirildiği yöntem yerine bölgesel olarak değiştirildiği Lameller Kornea Nakillerinin hastaya avantaj sağladığını dile getirdi.

TESTLER YAPILARAK KARAR VERİLİR

Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Asena, "Kornea nakli denilen işlem, yaşamını yitirmiş birinden alınan sağlıklı kornea tabakasıyla yapılan cerrahi müdahale işlemidir. Donörden alınan dokuya testler yapılıyor ve sağlıklı kornea olduğu tespit ediliyor. Organ nakilleri içinde kornea nakli en başarılı olanıdır. Kornea damarsız bir doku olduğu için diğer organ nakillerine göre vücut tarafından red edilme ihtimali çok daha düşük oluyor. Eğer böyle bir durum gelişirse ilaç tedavisiyle düzeltilebiliyor" dedi.

IYILESME HIZLANIYOR

TIBBIN ilerlemesiyle birlikte gelişen Lameller Kornea Nakilleri yönteminin operasyon başarısını artırdığını vurgulayan Op. Dr. Asena, "Kornea dokusunun tümünün değiştirilmesi uzun yıllardır yapılan bir yöntem. Artık korneanın tümünün değil bölgesel olarak değiştirilmesine imkan veren Lameller Kornea Nakilleri yöntemini başarıyla uyguluyoruz. İşlemin klasik yönteme göre farkı, korneanın ön tabakası bozuksa ön tabakayı, iç tabaka bozuksa da o bölgeyi değiştiriyoruz. Böylece ameliyatın sonuçlarının daha başarılı olmasını, iyileşmenin daha hızlı olmasını ve red ihtimalinin daha düşük olmasını sağlıyoruz" dedi.