Şeker yükleme testi tüm gebelere yapılmalı

Diyabet hamileliğin en sık görülen endokrin komplikasyonu. Özel Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, gebelikte ortaya çıkan diyabet ve öncesinde duyabet bulunan gebelerle ilgili neler yapılması gerektiğini anlattı, önemli bilgiler verdi: Gebelik diyabeti tüm gebelerin yaklaşık yüzde 5'inde görülür. Daha önceden diyabeti olmayan gebede, hamilelikte insülin intoleransı gelişir ve hamilelik şekeri oluşur.

HASTALIK ADAYI OLUR

Bebekte olası riskler, iri bebek ve bu nedenle bebeğin doğumda takılması ya da sinir felci gibi doğumda olan komplikasyonların artması, bebeğin doğumda şeker seviyesinin düşüklüğü ya da solunum problemlerinin artması nedeniyle yoğun bakım takiplerinin artması şeklindedir.

MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ

Tüm gebelere riskler nedeniyle hamileliği 24-28 haftasında şeker yükleme testi yapılmalıdır. Bu bir tarama testidir ve aç karnına 50 gram şeker yemenin bebeğe veya anneye zararı yoktur. Ancak gebelik diyabeti olan hastaların ttespiti çok önemlidir. Gebelik diyabeti tedavi edildiğinde sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür. Erken tespit ve sadece diyetin planlanması ile kan şekeri seviyelerinin düzgün seyretmesi riskleri ortadan kaldıracaktır.