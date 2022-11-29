Demir eksikliğinden beslenmeyle kurtulun

Demir eksikliği ve kansızlık özellikle çocuklar için çok önemli bir hastalıktır. Demir eksikliği ile beraber çocuklarda zeka gelişimi ve koordinasyon bozulur, dikkat ve algılama azalır, büyümede gerilik görülür, enfeksiyonlara duyarlılık artar. Bu hastalık başlangıçta iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, toprak-kağıt ve anormal maddeler yeme isteği yapar.

GELİŞİMİ GERİLETİYOR

Tedavi edilmemesi durumunda ise bu belirtilerde artışın yanında dilinde yara, tırnak yapısında bozulma, büyüme ve gelişimde duraklama, kalp yetmezliği, öğrenme ve zeka gelişiminde azalma gibi çok önemli ve geri dönüşümsüz sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde en önemli unsur beslenmedir. Demir açısından en faydalı gıda anne sütüdür. İlk 6 ay sadece anne sütü vererek 2 yaşına kadar çocuğunuzu emzirmeye devam edilmesi çok faydalı. Özellikle kırmızı etten zengin bir beslenmeyle bu sorun büyük ölçüde tedavi edilebiliyor. Peki demir emilimini azaltan durumlar neler? Çay, kahve ve aşırı süt tüketilmesi, diyetle fazla miktarda kalsiyum alınması, etlerin kavrularak ve fırında fazla pişirilmesi ve sosis, salam ve birçok hazır besinin tüketimi demir emilimini azaltıyor.

KANSIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN LİSTENİZDE BU BESİNLERE YER VERİN

- Kırmızı et ve ciğer, - Yumurta, (özellikle sarısı) - Tahin, - Pekmez, (ev yapımı pekmezler topraktan süzüldüğü takdirde tüm demirini kaybetmektedir. Bu nedenle Tarım Bakanlığı onaylı ve ambalajlı şekersiz üzüm, keçiboynuzu ve dut pekmezi tercih edilebilir.) - Tavuk, - Balık, (özellikle somon) - Kuru baklagiller, (kuru fasulye, soya fasulyesi, barbunya, yeşil mercimek, nohut) - Koyu yeşil yapraklı sebzeler, (biber, ıspanak, roka, maydanoz, kereviz yaprakları vb..) - Kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik, badem, fıstık, antep fıstığı, kabak çekirdeği (4 yaşından büyük çocuklar için) Bu gıdalarla birlikte turunçgiller, narenciye ve sebze (karnıbahar, patates, lahana vb..) tüketilmesi demir emilimini arttıracaktır. - Çocuğunuza her gün 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu içirmeniz kansızlığı daha hızlı düzeltecektir.