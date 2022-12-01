Elden gelen öğün olmaz diye bir atasözümüz var. Sağlık turizmindeki yaşanan şu andaki durumun gidişatını bu atasözüne benzetiyorum. Neden mi? Görünen köy kılavuz istemez. Son günlerde sağlıkta yaşanan randevu alamama veya geç alınan randevuların bir nedeni de, özel hastanelerimizin yurt dışından gelen yabancı hastalardan "şimdilik" iyi görünen yüksek kazanç. Bu günler de geçer sonuçta. Yerli hasta her zaman elinizin altında diye düşünmemek gerek. Türk insanı ihaneti ve ihmali kolay kolay unutmaz. İleride dışarıdan gelen hasta sayısı azalınca ister istemez yerli hasta ve SGK'lı hasta yine revaçta olacak, bunu unutmamak gerek.

YERLİ HASTA UNUTMAZ

Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak ben haberlerimde ve yaptığım ilan çalışmalarında özellikle şunu vurgularım; "SGK" anlaşmalı bu ibare sağlıkta çok önemli bir vurgu fakat yukarıda da belirtiğim gibi son aylarda hastanelerimiz sanki kuruluş ve kurtuluşu yurt dışından gelen hastalara bağladı. Unutmamak gerek, yurt dışı hastalar bugün bizden çıkarı olduğu için geliyor. Fiyatlarımız özellikle de obezite cerrahi ameliyatlarında Avrupa'nın yarısından da az. Dolayısıyla tercih Türkiye'den yana.

SPOR SAĞLIKSIZ OLMAZ

Bir de hekimlerimizin el becerileri gerçekten Avrupalı doktorlardan çok çok iyi, bunu da mutlaka belirtmem de fayda var. Her neyse sağlıkta yerli hastayı ikinci plana atmamak gerek. Eninde sonunda biz bize kalacağız. İzmir derbisinde yaşanan o çirkin olay ne İzmirimize ne de iki büyük kulübümüze mal edilmemeli. Kendini bilmez bir ambulans görevlisinin stada soktuğu havai fişekler olayların fitilini çekti. Sonuç çok ama çok çirkin. Öncelikle Göztepe kalecisine ve havai fişek atılmasında yaralanan kardeşimize acil şifalar dileriz. Statta yaşanan talihsiz başka bir olayda yaralıları taşımak için stat içinde görevli EMOT Hastanesi'nin tam teşekküllü ambulansının, bazı mecralarda yapılan haberlerde fotoğrafının kullanılmasıydı. Tamamen yaralıları ve kaleciyi hastaneye götürmek için orada olan EMOT Hastanesi'nin ambulans resminin kullanılması, büyük bir talihsizlik. Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Sait Ada, "Bizim görevimiz yaralıları en kısa zamanda gerekli sağlık kuruluşlarına taşımak, ambulansımızın görselinin kullanmaları son derece üzücü" dedi.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR KOŞTU

Pazar günü İzmir de çok anlamlı bir yarış vardı; "Otizimli Çocuklara Farkındalık Koşusu." Özel İzmir Gazi Hastanesi ana sponsorluğunda, Otizm Dernekleri Federasyonu, İzmir Koşu Gücü işbirliği ile sporcuların ve vatandaşların katılımıyla koşuya yüzden fazla otizmli çocuk aileleriyle katıldı. Konak iskelede başlayan ve aynı noktada sona eren koşunun startını İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Özel Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Amoto ve eski Milli Atlet Semra Aksu birlikte yaptı. Otizimli çocukların kısa mesafeli koşusunda ailelerin heyecanı görülmeye değerdi. Koşuya İzmir ve çevresinden 500 fazla sporcu katıldı.