Bunları biliyor musunuz?

Meyve muhakkak aç karınla yenmelidir.

Yemek üzerine yenilen meyve kanı bozar, alkole dönüşür ve siroza sebebiyet vererek sağlığı tehdit eder.

Bademyağı sivilcelere karşı etkili olup cilt lekelerine iyi gelir.

Tahin yaşlanmaya bağlı hafıza kaybı ve Alzheimer önlemede muazzam etki gösterir. Kemik gelişiminde, bronşitte ve nefes darlığında son derece faydalıdır.

Şekersiz menengiç kahvesi içmek akciğer iltihaplarını temizler, ağız salyasını ve ayak terlemesini de anında keser.

Uyumadan önce bir bardak suyu yudum yudum içmek, gece uykusu sırasında kalp krizi geçirme riskini ortadan kaldırır.

B-12 vitamini eksikliği depresyon, paranoya, hafıza zayıflaması ve halüsinasyona sebep olur. Ciğer, B-12 açısından en zengin kaynaktır.

Dut pekmezi ve keçiboynuzu pekmezini karıştırıp gargara yapmak bademcik iltihabını rahatlatır.

Nar çekirdeği yağını 3 hafta boyunca sabah akşam göz altına sürmek, morlukları azaltır.

Birer günlük aralarla saç diplerine zeytinyağı sürmek saç dökülmesini durdurur, saçları kuvvetlendirir ve baş ağrısını hafifletir.

Bir kişinin benzinin zayıf olması, çabuk acıkması ve kuvvetinin zayıf olması vücutta solucan veya kurt olduğunu gösterir. Semizotu suyu içmek, bedendeki kurt ve solucanı yok eder.

Uzmanlara göre 10 dakika doğal sakız çiğnemek ağızdaki 100 milyondan fazla bakteriyi öldürüyor.

Sakız stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar. Ayrıca mide rahatsızlıklarına iyi gelirken diş sağlığını da korur.

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