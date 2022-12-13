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Haberler Sağlık ‘Doğru olmayan diyet kilo almanıza yol açar’

‘Doğru olmayan diyet kilo almanıza yol açar’

13.12.2022

‘Doğru olmayan diyet kilo almanıza yol açar’

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, diyette doğru bilinen yanlışları açıklarken, "Doğru olmayan diyet kilo almanıza neden olabilir" dedi. MAÜ Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, karbonhidrat, protein ve yağ besin ögelerinin vücutta çok sayıda önemli yapısal ve işlevsel görevleri olduğunu belirterek, "Bunların bir kısmının neredeyse tamamen yasaklandığı veya bir kısmının sınırsız gibi önerildiği diyet modelleri dengeli beslenmeden ve sürdürülebilir olmadan uzaktır. Bu tür diyetler kısa vadede kilo verdirse bile uzun vadede hem sürdürülemez ve verilen kilolar geri alınabilir hem de çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

HASTALIKLARA DİKKAT
Savaş, "İnsan hücresinin ve vücudunun yapısında karbonhidrat (şeker), lipid (yağ) ve proteinler çok miktarda bulunur. Bu besin ögelerinin çok sayıda önemli yapısal ve işlevsel görevleri var. Bunların bir kısmının neredeyse tamamen yasaklandığı veya bir kısmının sınırsız gibi önerildiği diyet modelleri dengeli beslenmeden ve sürdürülebilir olmadan uzaktır. Bu tür diyetler kısa vadede kilo verdirse bile uzun vadede hem sürdürülemez ve verilen kilolar geri alınabilir hem de çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir" uyarısında bulundu.

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