Gözleri sık ovuşturma keratokonusu tetikliyor

KORNEANIN incelmesi ve öne doğru koni şeklinde genişlemesiyle keratokonusun oluştuğunu kaydeden Özel Atagöz Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, "Bu istenmeyen bir durum olup ışığın gözün içine düzgün şekilde odaklaması bozulur. Sonuç olarak görme bozulur; okuma, araba kullanma gibi günlük aktiviteler zorlaşır" dedi.

HASTALIĞIN bazı vakalarda genetik gibi gözükebildiğini kaydeden Op. Dr. Saklamaz, "1/10 oranında ebeveynde de bulunmaktadır. Göz alerjisi, gözü şiddetli kaşıma ve Ehlers-Danlos veya Marfan Sendromu gibi bağ doku hastalıkları da ilişkilendirilmiştir. Genellikle 20'li yaşlara gelirken veya 20'li yaşların erken döneminde ortaya çıkar. 10-20 yıl içinde görme giderek bozulur" diye konuştu. OP. Dr. Saklamaz, hastalığın erken dönem belirtileri arasında görmede bulanıklık, çizgilerin bükük ve dalgalı gözükmesi, ışığa hassasiyet ve parlama, gözde kızarıklık ve ödem olabileceğini kaydederek, ilerleme hızının kişeya göre değişkenlik gösterdiğini söyledi.