Sindirim sistemi daha çok kadınları vuruyor

Fizyolojik ve hormonal farklılıklar nedeniyle kadınlar erkeklerden daha çok sindirim sistemi problemi yaşıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Kadınlarda huzursuz bağırsak sendromu, safra taşı, kabızlık, şişkinlik ve gaz, artmış mide sorunları, kalın bağırsak kanseri ve mide tembelliği çok sık görülür. Kadınlar hem acı hem de tatlı yiyecekleri, erkeklerden daha güçlü algılar. Bağırsağın farklı uyarı türlerine karşı artan duyarlılığı, bir kadının sindirim sistemi yolunda rahatsızlığa neden olabilir" dedi.



YÜKSEK POSA İÇERİĞİ

Peki sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı nasıl beslenmek gerekir? Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye gibi besinler yüksek posa içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak, sindirilmiş besin artıklarının kalın bağırsaktan geçişini hızlandırıyor. Toksik öğelerin kalın bağırsakta uzun süre kalmaması sayesinde zararlı bakteri oluşumunun önüne geçiliyor ve sağlıklı bağırsak florasının devamlılığı sağlanıyor.



KEFİR VE YOĞURT

Bağırsaklarımıza dost bakteriler içeren probiyotik besinler; florayı düzenleyerek bağırsağın düzgün çalışmasını sağlıyor ve toksik maddelerin geri emilimini engelliyor. Kefir; içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığının korunmasında önemli bir etkiye sahip. Dost bakteriler açısından oldukça zengin bir besin olan yoğurt, içerdiği canlı mikroorganizmalar sayesinde sindirim sistemini düzenliyor, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor. Turşu içerdiği yararlı bakteriler sayesinde florayı korurken, yüksek lif içeriği sayesinde dışkının bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlıyor ve böylece sağlıklı bir sindirim sistemine destek oluyor. Ancak her ne kadar probiyotik zengini olsa da yüksek sodyum içeriği sebebiyle turşu; tansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları, mide hastalıkları olan kişiler tarafından ya kontrollü bir şekilde tüketilmeli ya da hastalığın seyrine göre hiç tüketilmemeli.



HAFTADA İKİ SOMON

Omega 3 vücuda dost bakterilerin sayısının artırılmasına destek oluyor ve böylece sağlıklı bir flora oluşturuyor. Haftada iki-üç kez omega 3'ün en zengin kaynaklarından biri olan somonu tüketmeyi ihmal etmeyin. Izgara veya fırında pişirin.



HİNDİSTAN CEVİZİ TÜKETEBİLİRSİNİZ

SON yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda hindistan cevizi yağının, içerdiği orta zincirli yağ asitleri sayesinde, uzun zincirli yağ asitlerine göre sindirim sırasında vücudu daha az yorduğu ve bunun da sindirimi kolaylaştırıcı bir etken olduğu üzerinde duruluyor. Böylece zararlı organizmaların yok olmasını destekleyerek inflamatuar bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu olduğu çalışmalarda gösterilmiştir.

ISPANAĞI SOFRANIZDAN HİÇ EKSİK ETMEYİN

ISPANAK gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin içinde bulunan şeker çeşidi bağırsaklarımızda bulunan yararlı bakterilerin sayısının artırılmasına yardımcı oluyor. Yararlı bakteriler tarafından salınan bir enzim, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin içerisindeki şekeri, bakterilerin enerji kaynağı olarak kullanmasını sağlıyor.

ELMASIZ OLMAZ

BESLEYİCİ özelliği yüksek olan elma, içerdiği çözünür lifler sayesinde mide ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde büyük katkı sağlıyor. Bir elma yaklaşık yüzde 20 oranında posa içeriğine sahip. Her gün 1 elma tüketmeyi ihmal etmeyin.