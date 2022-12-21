C vitamini kalp sağlığını koruyor

Soğuk havalarda vücudun bağışıklık sisteminde normalden fazla zayıflıyor ve grip, zatürre gibi birçok hastalık giderek daha sık görülüyor. Ancak soğuk havalar sadece bu hastalıklara yakalanma riskini değil, aynı zamanda kalp sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Raif Kılıç, kış aylarında vücuttaki ısının korunması için kalbin daha fazla efor sarf ettiğini ve kalbin bundan dolayı yorulabileceğini ifade etti. Kalbi besleyen damarların soğuk geçen mevsimlerde büzüştüğünden dolayı, kalbin yeterince oksijenlenmediğini belirten Kılıç, "Bu da kalp krizine sebep olabilmekte"dedi.

YETERLİ SIVI ALINMALI

Kılıç şöyle konuştu: "Hastalarımızın kalın ve yünlü giysiler giymesini tavsiye ediyoruz. Soğuk havalarda dışarıya mümkünse çıkılmaması, çıkılacaksa boğazlı giyilmesi veya atkı takılmasını öneriyoruz. Baş kısmının orunmasını tavsiye ediyoruz. Göğsün soğuk havaya direkt maruz kalmaması için önü kapatılabilen giysilerin önünü muhakkak kapatılması gerekmekte. Hastalarımızın özellikle C vitamininden zengin beslenmesini ve yeterli sıvı almasını önermekteyiz." Özellikle kış aylarında görülen grip ve zatürre gibi hastalıkların da kalp rahatsızlığı olanları olumsuz etkilediğine vurgu yapan Kılıç, "Kalp hastalığı olan hastalarımızın grip ve zatürre aşılarını yapmalarını öneriyoruz" diye konuştu.