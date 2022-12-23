Cildi bebek gibi yapıyor, yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

Bal kabağından yapılan maske yaşlanmayı durdurarak bebeksi bir cilt sağlar.
Pürüzsüz, lekesiz ve gözeneksiz bir cilt için bal kabağından kalan artıkları atmak yerine maskeye dönüştürün.
E ve A vitaminleri bakımından zengin olan bal kabağı bebeksi cildin tek sırrıdır.
Eski çağlarda bal kabağı ezilerek içine zeytinyağı ekleyip yaraların üzerine sürülürdü.
Hem yarayı enfeksiyondan korur hem de iyileşen yaradan iz bırakmamasını sağlardı.
BAL KABAĞI MASKESİ TARİFİ
Leke, sivilce ve akne problemi yaşayanlar, yaşlanmayı geciktirmek için bir dilim bal kabağını bir kapta ezin. İçine bir çay kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu ilave edip karıştırın. Evde varsa bir tatlı kaşığı kadar pirinç unu ekleyerek maskenin faydasını artırır. Temizlenmiş cildinize sürün. 15 dakika bekletip akabinde ılık suyla durulayın. Haftada 2 defa bu maskeyi uygulayın.
BAL KABAĞI MASKESİNİN FAYDALARI
Cilt yüzeyindeki kalıntılı hücreleri temizler.
Cilt tonunu eşitler.
Dudak ve göz çevresindeki kırışıklıkları engeller.
Daha yumuşak bir cilt sağlar.
E vitamini sayesinde yaşlanmayı durdurur.